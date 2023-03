Sorge um das Haspelmoor - doch nasser geht es nicht mehr

Von: Thomas Steinhardt

Mehr Aufstauung ist nicht möglich im Haspelmoor, sagt ein Experte. (Archivfoto) © tb

Kreisrat Jakob Drexler sorgt sich um das Haspelmoor. Sein Antrag „Rettet das Haspelmoor“ wurde allerdings vom Kreistag abgelehnt.

Landkreis – Eine weitere Wiedervernässung des Haspelmoores ist nicht möglich: Das berichtete jetzt eine Sprecherin der Unteren Naturschutzbehörde nach einem Antrag des Hörbacher UBV-Kreisrats Jakob Drexler.

Bereits im Jahr 2001/2002 habe man im Haspelmoor Aufstau-Arbeiten vorgenommen, erklärte Petra Heber vom Landratsamt. Die zweite Aufstauung, bei der Gräben verstopft wurden, sei 2017 erfolgt. Laut der Aussage eines Moor-Experten sei der Zustand damit optimal, mehr an Aufstauung sei nicht möglich. Das hat auch mit der Bahnlinie zu tun, auf die Rücksicht genommen werden muss, erklärte Petra Heber. Außerdem gebe es ja auch die Straße durchs Moos. Als einmal zu viel aufgestaut wurde, sei das Wasser auf die Straße gelaufen und sei gefroren. „Mehr als jetzt können wir nicht wieder vernässen.“

Jakob Drexler hatte sich mit einem Antrag unter dem Titel „Rettet das Haspelmoor“ an den Umweltausschuss des Kreistags gewandt. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz beobachte mit Sorge, wie sich die niederschlagsarmen Sommer der vergangenen Jahre auf das Haspelmoor auswirkten, heißt es in einem Schreiben ans Landratsamt. Der fallende Grundwasserspiegel führe zur „Freisetzung von Unmengen CO 2 “.

Drexler fürchtet auch, dass das Moor seine „herausragende Funktion für die Biodiversität“ verlieren könnte. Er beantragte unter anderem als erste Maßnahme den Rückbau eines drei Meter tiefen Entwässerungsgrabens an der Nordwestseite.

Das Problem ist: Zwar ist das staatliche Landratsamt für Fragen solcher Art durchaus zuständig, nicht aber der Kreistag und seine Ausschüsse, wie Landrat Thomas Karmasin unterstrich. Bei aller Wertschätzung für das Haspelmoor müsse man den Antrag daher ablehnen. Karmasin verwies auf den tatsächlich existierenden Moormanager, der das Thema planvoll angehe. Der Ausschuss lehnte eine weitere Befassung mit dem Antrag schließlich ab. st