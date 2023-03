Frau stürzt und verletzt sich schwer - danach setzt sie sich in ihr Auto und gibt Vollgas

Von: Tobias Gehre

Teilen

Eine Frau zog sich bei einem Unfall in Haspelmoor schwere Verletzungen zu. Trotzdem stieg sie in ihr Auto. © (Symbolbild) Ina Fassbender/dpa

Eine 77-Jährige hat am Samstagnachmittag in Haspelmoor einen Unfall verursacht. Zuvor war die Frau gestürzt. Das hat offenbar eine Rolle bei dem Crash gespielt.

Haspelmoor - Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Passanten, wie die Frau hinfiel und halfen ihr wieder auf. Augenscheinlich zog sie sich nur Schürfwunden zu. Anschließend setzte sich die Seniorin in ihr Auto und raste mit Vollgas rückwärts. Das Lenkrad war eingeschlagen, so dass das Auto eine Kurve fuhr und schließlich in einen anderen geparkten Wagen rauschte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bei der Unfallaufnahme wurde eine schwere Verletzung am Fuß festgestellt. Die Polizei fand heraus, dass diese Verletzung schon länger bestand. Im Krankenhaus wurden dann noch frische Brüche entdeckt. Weil sie losfuhr, obwohl sie offenkundig dazu nicht in der Lage war, ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Verkehrs.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.