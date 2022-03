Anschluss an die Kläranlage: Leitung nach Mammendorf wächst

Von: Helga Zagermann

Es geht voran: Die Verbundleitung zwischen Hattenhofen und Mammendorf wird derzeit verlegt. © mm

Der Anschluss des Abwassers aus Hattenhofen an die Kläranlage in Mammendorf geht voran: Die Leitung wird Stück für Stück verlegt.

Hattenhofen/Mammendorf – Nun teilt das zuständige Wasserwirtschaftsamt München offiziell mit, dass das Projekt – wie in Hattenhofen einkalkuliert – mit Zuschüssen gefördert wird. Die Gemeinde erhält vom Freistaat knapp 1,4 Millionen Euro für den Bau der Verbundleitung.

Frisches Wasser, das für welchen Zweck auch immer genutzt wird, fließt mehr oder weniger stark verschmutzt in die Kanalisation: Nun ist es Abwasser. Pro Person werden laut Angaben des Wasserwirtschaftsamts jährlich im Durchschnitt 50 Kubikmeter Trinkwasser in Abwasser verwandelt. Mit Gewerbe und Industrie produzieren die Einwohner Bayerns mit etwa 1,6 Milliarden Kubikmeter Abwasser jährlich eine Menge, die dem Chiemsee entspricht.

Diese Menge muss gereinigt sein, bevor sie in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt wird. Anlagen wie das Kanalnetz und eine Kläranlage müssen unterhalten werden. Und genau das war zuletzt das Problem in Hattenhofen. Dort wird das Abwasser noch in einer gemeindeeigenen Anlage gereinigt. Die im Jahr 1984 errichtete Teichanlage ist an die Grenzen der Kapazität gelangt. Das geklärte Abwasser wird dann in den kleinen Moosgraben geleitet.

Im Grenzbereich

Dieses System kann so nicht mehr fortgeführt werden. Ein Weiterbetrieb wäre nur nach umfangreichen und kostenintensiven Umbauten möglich gewesen, wie Stefan Homilius vom Wasserwirtschaftsamt erklärt: „Die Reinigungsleistung befindet sich im Grenzbereich. Das Mischungsverhältnis der Wassermenge im Moosgraben und der Abwassereinleitmenge entspricht nicht mehr den heute anzuwendenden Vorgaben.“ Als Lösung hat sich Hattenhofen mit Zustimmung der Nachbarn für den Anschluss an die Mammendorfer Anlage entschieden.

Dafür werden derzeit widerstandsfähige PE-Rohre mit einem Innendurchmesser von rund 150 Millimetern verlegt. Sobald der Anschluss erfolgt ist, so Homilius, profitiere auch der Gewässerschutz im Moosgraben und dann in der Maisach. zag

