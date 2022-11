Maibaumfreunde gründen Verein

Von: Dieter Metzler

Prosit auf die „Maibaumfreunde Hattenhofen e. V.“: Andi Rieder (l.) und Maxi Trinkl. © Dieter Metzler

Zu einer Zeit, in der man sich gedanklich schon mit dem Weihnachtsbaum beschäftigt, steht in Hattenhofen der Maibaum im Vordergrund: Denn die Maibaumfreunde haben einen Verein gegründet.

Hattenhofen – Bisher waren die Maibaumfreunde ein Zusammenschluss von Engagierten. Man könnte auch sagen: ein Verein. Aber sie waren kein eingetragener Verein. Das ändert sich nun.

Im Sommer haben die langjährigen Chefs der Gruppe, Georg Ostermair und Michael Scherer, aufgehört. Also musste eine neue Spitze her. Maxi Trinkl und Andi Rieder nahmen sich der Sache an, um die Maibaum-Tradition zu erhalten. Und sie gingen die Gründung der Maibaumfreunde als eingetragener Verein an.

Zwei Frauen

Das Duo hatte rund 900 Einladungen in Hattenhofen und Haspelmoor verteilt. Zur Gründungsversammlung erschienen dann 20 Männer und zwei junge Frauen. „Was wollt‘s ihr denn hier?“, wurden sie im Scherz gefragt. „In der Einladung steht Maibaumfreunde, nicht Maibaumfreundinnen.“ Eine der Frauen hielt schlagfertig dagegen: „Ich glaube, mit ,Freunde‘ ist der Oberbegriff gemeint.“ So setzen sich die beiden dazu und unterschrieben später auch den Mitglieder-Aufnahmeantrag.

Maxi Trinkl (28) ist Jurist. Daher wolle er den Verein auf sichere Füße stellen, erklärte er. Ein eingetragener Verein bringe Vorteile: Man sei steuerbegünstigt und könne Spendenquittungen ausstellen. „Auch die Haftungsfrage, wenn beim Maibaumaufstellen was passiert, ist geregelt.“ Bei der Satzung habe er sich an die Mustersatzung des Finanzamtes für gemeinnützige Vereine gehalten, so Trinkl. „Ich habe nur eine Änderung vorgenommen: Bei Auflösung des Vereins fließt das Vermögen nicht den Ortsvereinen zu, sondern der Gemeinde. Die verteilt es dann auf die Vereine.“

Einstimmig

Der Vereinsgründungsbeschluss und die Satzung wurden einstimmig angenommen. Bürgermeister Franz Robeller leitete die Wahl. Maxi Trinkl wurde ohne Gegenkandidat und ohne Gegenstimme per Akklamation zum Vorsitzenden gewählt. Vize ist Rieder. Andreas Peter und Markus Karner übernehmen die Kassenprüfung.

Nachdem der Verein finanziell gut dasteht, schlug Trinkl vor, vorerst keinen Mitgliedsbeitrag zu erheben. Und noch eine gute Nachricht hatte der Vorsitzende: Der Maibaum für 2023 ist schon gesichert. „Den stiftet uns Siggi Karner.“

