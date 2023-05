Hattenhofen muss weitere Baugrundstücke verkaufen

Von: Dieter Metzler

Hausbau

Das Kinderhaus, der Anschluss an die Kläranlage Mammendorf und das Baugebiet belasten den Haushalt der Gemeinde.

Hattenhofen – Damit die Rücklagen nicht komplett aufgebraucht werden müssen, sollen zwei weitere Parzellen im Baugebiet Haspelmoor-Ost verkauft werden. Der Gemeinderat hat den 200 Seiten starken Etat einstimmig verabschiedet.

Der Verwaltungshaushalt hat heuer ein Volumen von 3,8 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt von 4,1 Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshauhaushalt beträgt 377 510 Euro. Den Schwerpunkt im Vermögenshaushalt bildet nach wie vor die Ab-Finanzierung der fertiggestellten Projekte: Kinderhaus und Kläranlage. Aber auch vom Baugebiet werden noch einige Rechnungen erwartet, teilte Kämmerer Richard Furtmeier mit.

Beim Kinderhaus stehen noch 800 800 Euro Ausgaben an, wobei aber für heuer noch 300 000 Euro an Fördergeldern erwartet werden. Zudem rechnet die Gemeinde aufgrund zweier Grundstücksverkäufe im Baugebiet Haspelmoor-Ost mit rund 625 000 Euro. „Es wäre auch ohne den Verkauf gegangen“, sagte Bürgermeister Franz Robeller (UWG Haspelmoor), „aber dann wären unsere Rücklagen komplett aufgebraucht.“ Der Rücklagenstand betrug Ende 2022 1,3 Millionen Euro. Nach der Entnahme von 686 000 Euro blieben noch 660 000 Euro übrig.

Im kommenden Jahr werden die Rücklagen aufgrund von zu erwartenden Fördermitteln wieder leicht ansteigen, teilte Furtmeier mit. Der Schuldenstand der Gemeinde wird sich von 2,8 Millionen Euro bis zum Ende des Jahres auf 2,5 Millionen abbauen. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

Einkommenssteuer

Die größte Einnahme im Verwaltungshaushalt ist die Einkommensteuer in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Die Einnahmen des Kinderhauses von 539 900 Euro decken bei Weitem nicht die Ausgaben von 880 000 Euro. „Bleiben ungefähr 340 000 Euro für die Gemeinde übrig“, sagte Robeller. Bei der Erhöhung der Ausgaben handelt es sich um steigende Personalkosten durch die fünfprozentige Tariferhöhung. Eine Punktlandung gibt es bei den Kosten der Abwasserbeseitigung, wo sich Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 538 890 Euro die Waage halten. Die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 460 000 Euro rangieren in der Gemeinde an vierter Stelle. Zudem erhält die Gemeinde 385 980 Euro an Schlüsselzuweisungen.

Auf der anderen Seite sind aber auch an den Landkreis 909 199 Euro an Kreisumlage zu leisten, die gegenüber dem Vorjahr um knapp 90 000 Euro gestiegen ist. Hinzu kommt noch die Umlage von 321 270 Euro an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf. Die Kreisumlage mit 23 Prozent ist damit weiterhin die höchste Ausgabe im Verwaltungshaushalt der Gemeinde.

„Trotz der stark angestiegenen Energiekosten und der großen Investitionen in Kinderhaus und Abwasserbeseitigung in den zurückliegenden Jahren konnte der Haushalt solide aufgestellt werden“, bilanziert Robeller. dm

