Hattenhofen: Vize-Bürgermeisterin erhält erneut das Vertrauen

Der neue Gemeinderat kann seine Arbeit angehen. In der konstituierenden Sitzung hat das Gremium zusammengefunden, die neuen Mitglieder wurden vereidigt und die Aufgabenfelder verteilt.

Hattenhofen – Die zuständige Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf hatte die Frage aufgebracht, ob Hattenhofen sich wieder einen Dritten Bürgermeister geben will. Den Posten gab es schon einmal von 1990 bis 2002. Der neue Gemeinderat entschied aber, auf einen zweiten Stellvertreter zu verzichten. Begründung: Das Modell mit einem Vize hab bisher gut funktioniert. „Ich sehe keine Notwendigkeit, wieder einen einzuführen. Es hat ja in den letzten sechs Jahren geklappt“, sagte Peter Hillmayr (Dorfgemeinschaft/DG Hattenhofen).

+ Elisabeth Trappmann vertritt weiterhin Franz Robeller. Als Zweite Bürgermeisterin wird wie in der vorhergehenden Amtszeit Elisabeth Trappmann (DG) fungieren. „Ich habe mit Elisabeth in den letzten sechs Jahren sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Bürgermeister Franz Robeller (Unabhängige Wählergemeinschaft/UWG Haspelmoor). Bei der geheimen Wahl entfielen zwölf Stimmen auf Trappmann, eine Stimme auf Maximilian Trinkl (Junge Wähler/JW).

Eine Neuerung, die in der laufenden Amtszeit kommt: Alle acht Gemeinden der VG Mammendorf führen ein Ratsinformationssystem ein. Das bedeutet, dass die Gemeinderatsmitglieder entscheiden können, ob sie ihre Sitzungsladungen und Unterlagen künftig per Brief oder elektronisch bekommen möchten. Das sei sinnvoll, wenn man zum Beispiel sehr umfangreiche Unterlagen gezielt als Datei durchforsten wolle, sagte Andreas Drexl (JW).

Anzahl der Ausschüsse in Hattenhofen bleibt gleich

Gleich bleibt die Anzahl der Ausschüsse: Auch in den nächsten sechs Jahren gibt es einen Rechnungsprüfungsausschuss, einen Bau- und Planungsausschuss sowie einen Finanzausschuss. Die Ausschüsse werden bei Themen aber nur vorberaten und keine Entscheidungen fällen.

Noch in diesem Monat will sich der neue Hattenhofener Gemeinderat außerhalb der Sitzungen zusammensetzen, um laufende Projekte durchzusprechen und Schwerpunkte für die Zukunft zu identifizieren.

Die Verteilung der Referate

Die Verteilung der Referate gestaltet sich wie folgt: Verkehr: Harald Ziegler (UWG); Kultur/Vereine: Peter Hillmayr (DG); Kindergarten/Schule: Sieglinde Kennerknecht (DG); Umwelt: Elisabeth Trappmann (DG); Feuerwehr: Tobias Waldleitner (JW); Öffentlichkeitsarbeit: Maximilian Trinkl (JW); Jugend: Alexandra Klepper (UWG). FABIAN DILGER