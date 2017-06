Fünf Banken überfallen! Kripo sucht diesen Mann

Serie in Oberbayern

Eine Serie von Banküberfällen im Zeitraum von Juni 2016 bis Juni 2017 beschäftigt derzeit die Kriminalpolizeien in Erding und Fürstenfeldbruck. Die Ermittler vermuten, dass ein und derselbe bislang unbekannte Täter in diesem Zeitraum fünf Bankfilialen überfiel - darunter auch die VR-Bank in Hattenhofen.