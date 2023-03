Jagdparcours: Anwohner zweifeln Lärmgutachten an

Von: Eva Strauß

Der Lauf eines Jagdgewehrs. (Beispielfoto) © Patrick Pleul

Obwohl das Gerichtsverfahren zum Jagdparcours bei Hattenhofen noch läuft, melden sich nun die Anwohner erneut zu Wort. Sie haben Zweifel an dem Lärmgutachten.

Hattenhofen – Im Grunde geht es um die Frage, wie laut der Schusslärm eigentlich ist. Danach richtet sich dann alles andere wie Öffnungszeiten, Begrenzung der Schussanzahl und so weiter.

2021 hat der Betreiber des Jagdparcours ein Lärmgutachten erstellen lassen. Das nimmt beziehungsweise nahm das Landratsamt als Grundlage für die Bewertung des Lärmemissionen und seine Maßnahmen. Dieses ist Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Und das kritisieren die Anwohner des Jagdparcours, die unter dem Schusslärm leiden. Sie haben Zweifel an dem Gutachten.

Einige Fehlerquellen

„Es ist fragwürdig“, sagt ein Sprecher der Anwohner. Zum einen habe es der Betreiber erstellen lassen, es sei also nicht neutral. Der tatsächliche Lärm sei deutlich höher. Zum anderen haben die Anwohner das Gutachten von einem Experten für Schusslärm untersuchen lassen – und der habe einige Fehlerquellen entdeckt.

So sei der Lärm in dem Gutachten nur mit einem einzigen Gewehrtyp gemessen worden, erklärt der Sprecher. „Es wird aber auf dem Jagdparcours mit allen möglichen Waffen geschossen.“ Zudem seien auch weder die Flintenlänge noch der Winkel, in dem die Waffe abgefeuert worden sei, berücksichtigt worden. „Es macht aber lärmtechnisch einen großen Unterschied, ob Richtung Boden oder in den Himmel geschossen wird.“

Doppelschüsse

Ein weiteres Problem nach Ansicht der Anwohner: Doppelschüsse seien ignoriert worden. Doppelschüsse entstehen, wenn aus doppelläufigen Flinten aus Tontauben geschossen wird. Verfehlt der Schütze sein Ziel, kann er innerhalb weniger Sekunden einen zweiten Schuss abgeben. Es entsteht ein Doppelknall. „Der Lärm ist erheblich größer als bei einem einfachen Schuss“, so der Sprecher.

Und auch die verwendete Munition wurde in dem Gutachten nicht berücksichtigt. Dabei verursache unterschiedliche Munition unterschiedlichen Lärm.

Gutachten der Gemeinde

„Das Gutachten geht also völlig in die Irre“, sagt der Sprecher. Die dort gemessenen Emissionen seien zu niedrig. Das decke sich auch mit einem Gutachten, dass die Gemeinde Mammendorf im Zuge der Ausweisung des Baugebiets in Peretshofen 2017 habe erstellen lassen. Dieses weise deutliche höhere Werte aus – dabei betrieb zu diesem Zeitpunkt noch die vorherige Pächterin den Jagdparcours. Beschwerden der Anwohner wegen Lärm gab es damals kaum.

Diese nahmen erst mit dem neuen Betreiber zu. Denn dieser weitete den Betrieb aus. Es kam zu immer mehr Klagen der Anwohner – und zu Maßnahmen des Landratsamtes, den Lärm zu begrenzen. Zum Beispiel setzte die Kreisbehörde die Schusszahl pro Tag fest und schränkte auch die Öffnungszeiten ein. Alles mündete vor Gericht. Eine Entscheidung steht noch aus.

Neues Gutachten

Wie das Landratsamt auf Nachfrage sagt, unterliegt das Gutachten von 2021 derzeit dem Gerichtsverfahren. „Wir sehen insofern keine Veranlassung zur Bewertung.“ Dem Antrag eines Klägers auf Einholung eines gerichtlichen Sachverständigengutachtens zur Messung des Lärms habe die Kreisbehörde zugestimmt, heißt es weiter. Das ist im Sinne der Anwohner: „Wir brauchen ein neues Gutachten, dass nicht vom Betreiber stammt, weil da eine Einflussnahme zu erwarten ist“, so der Sprecher.

