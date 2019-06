Nassenhausen freut sich über die neue Maisach-Brücke

Die Erneuerung der Brücke über die Maisach bei Nassenhausen ist beendet. Drei Monate war die Strecke nach Hattenhofen gesperrt. Die Kosten lagen im sechsstelligen Bereich.

Nassenhausen – Drei Monate lang war die Straße von Nassenhausen Richtung Hattenhofen gesperrt. Die Brücke über die Maisach musste erneuert werden. Jetzt konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Erneuerung der Brücke kostete 430 000 Euro

„Heute ist ein freudiger Tag“, kommentierte Bürgermeister Michael Raith die Einweihung. Endlich sei Nassenhausen wieder in alle Himmelsrichtungen offen. „Wie wichtig das ist, merkt man erst, wenn eine Straße mal gesperrt ist.“ Vor allem die Landwirte und der Schulbus-Fahrer mussten während der Bauzeit mit Einschränkungen leben. Dem Busfahrer ermöglichte ein Landwirt des benachbarten Weilers Loitershofen immerhin das Wenden auf seinem Hof. „Sonst wäre es für uns noch teurer geworden“, sagte Raith. Denn dann hätte der Bus nicht fahren können, und die Gemeinde hätte andere Beförderungsmöglichkeiten für die Schüler organisieren müssen – zum Beispiel Taxis.

Die Erneuerung des Bauwerks kostete rund 430 000 Euro. Die Regierung beteiligt sich mit einem Zuschuss von 253 500 Euro. Die marode alte Brücke wurde abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Der bietet nun deutlich mehr Platz und Sicherheit. Die Fahrbahn wurde von 4,50 auf sechs Meter verbreitert, außerdem wurde ein beidseitiger Gehweg angebracht.

Drei Monate war die Strecke Nassenhausen - Hattenhofen gesperrt

Mit der Bauzeit von drei Monaten war die Gemeinde diesmal deutlich schneller als beim Erstbau der Brücke. Der wurde bereits 1838 diskutiert, wie Raith in der Gemeindechronik nachlesen konnte. „Gebaut wurde sie dann aber erst 1878.“ Zum ersten Mal erneuert wurde sie 60 Jahre später, im Jahr 1938.

Der jetzige Neubau ist übrigens noch nicht ganz fertig. Das Geländer muss noch lackiert werden.

Und auch danach geht der Brückenbau in Adelshofen weiter. Im kommenden Jahr soll das Bauwerk an der Bachstraße in Luttenwang erneuert werden. „Die Planung ist schon weit gediehen und auch mit der Regierung abgestimmt“, sagte Raith. Demnächst soll der Zuschuss beantragt werden. Die Ausschreibung ist dann über den Winter geplant.

