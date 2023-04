Maibäume in der Region Fürstenfeldbruck: Auch neue Vereine erhalten die Tradition

Von: Lisa Fischer, Tobias Gehre

Teilen

Aufstellen eines Maibaums (Beispielfoto). © Hans Lippert

Vereine haben es nicht leicht in diesen Tagen. Viele kämpfen mit Mitgliederschwund oder finden keine Vorsitzenden mehr. Im neu gegründeten Maibaumverein in Hattenhofen kennt man derlei Probleme nicht. Mit Maxi Trinkl gibt es einen Vorsitzenden – und die rund 50 Mitglieder reichen locker aus, um die Maibaum-Tradition mit Leben zu füllen.

Hattenhofen – „Wir haben ordentlich Werbung gemacht“, sagt Maxi Trinkl über die Gründung im vergangenen November. Und die Leute kamen – junge, alte, Frauen und Männer.

Nötig geworden war die Vereinsgründung, weil die zwei Hauptorganisatoren 2022 angekündigt hatten, sich nach vielen Jahren, in denen sie das Maibaum-Aufstellen organisiert hatten, zurückziehen zu wollen. „Der Maibaum ist Tradition. Es wäre schade gewesen, wenn das nicht weitergegangen wäre“, sagt Maxi Trinkl.

Einen losen Zusammenschluss wie bisher wollte der 28-Jährige aber nicht anführen. Aus seinem Beruf – Trinkl ist Jurist – weiß der neue Vorsitzende, dass ein Verein besser geeignet ist, das Maibaum-Spektakel zu organisieren. Man könne etwa besser Spenden organisieren. Und auch eine Versicherung lasse sich mit einem Verein einfacher finden.

Maxi Trinkl ist der Vorsitzende des neuen Maibaumvereins in Hattenhofen. © mm

Den wohl wichtigsten Bestandteil des Maifestes hat der neue Verein schon im vergangenen Herbst klar gemacht. Den Baum, gespendet von einem Hattenhofener, fällten Vereinsmitglieder im November im Wald. Dort blieb er bis Anfang April.

Vor einigen Wochen holten die Mitglieder die 33 Meter große Fichte aus dem Forst. Seitdem dreht sich alles um den Stamm. „Es ist schon ziemlich viel Arbeit“, sagt Maxi Trinkl und lacht. Abschepsen, schleifen, schnüren, bemalen, Kränze binden, Schilder bemalen: Langweilig wird es den Mitgliedern des Vereins im April sicher nicht.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Und der 1. Mai rückt immer näher. Am Morgen des kommenden Montag muss der Stamm fertig sein. Dann steigt das große Fest vor dem Gasthof Eberl.

Zum Endspurt wird es für den Maibaumverein noch einmal richtig anstrengend. Der Tradition folgend, wird der Baum mit reiner Muskelkraft in die Senkrechte gewuchtet. „Außer es schüttet aus Eimern. Dann ist es zu gefährlich.“ In diesem Fall würde man zähneknirschend auf einen Kran zurückgreifen. Doch daran wollen Maxi Trinkl und seine Mitstreiter nicht denken. „Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter.“

Auch in Schöngeising kümmert sich ein neuer Verein um die Tradition zum 1. Mai. Die Maibaumfreunde Schöngeising übernehmen die Federführung beim Aufstellen und Organisieren. Mitmachen darf aber jeder. „Wir wollen damit alle Schöngeisinger jeglichen Alters, ob Mitglied bei dem Verein oder nicht, ansprechen“, heißt es in einer Mitteilung der Maibaumfreunde.

Die Vorbereitungen auf das Fest beginnen bereits am Samstag. In den zwei folgenden Nächten gibt es eine gemeinsame Maibaumwache. Schließlich soll der wertvolle Stamm nicht noch abhanden kommen.

Hier wird aufgestellt

Althegnenberg: Ab 9.30 Uhr geht es gegenüber der Pfarrkirche los. Gefeiert wird im Pfarrgarten.



Diepoltshofen: Start des Aufstellens ist um 10 Uhr. Für den Baum geht es mit Muskelkraft in die Höhe.



Dünzelbach: Um 13 Uhr startet das Aufstellen in Dünzelbach. Gefeiert wird anschließend im Pfarrgarten.

Fürstenfeldbruck: Los geht das Maibaumaufstellen um 10 Uhr am Volksfestplatz. Anschließend kann im Festzelt gefeiert werden.



Geltendorf: Um 9 Uhr gibt es einen Gottesdienst. Ab 10 Uhr wird der Maibaum von Hand aufgestellt.



Germering: Per Muskelkraft geht es für den Germeringer Maibaum ab 10 Uhr in die Höhe. Aufgestellt wird er von der Burschenschaft – am Stanishof an der Augsburger Straße.



Gernlinden: Mit reiner Muskelkraft wird der Maibaum in Gernlinden ab 9 Uhr aufgerichtet. In der Nacht auf Montag gibt es eine öffentliche Maibaumwache.



Grunertshofen: Der Burschenverein stellt den Maibaum an der Hauptstraße auf. Start ist um 9 Uhr. Gefeiert wird auf dem Hof der Familie Niedermeir.



Günzlhofen: Ab 8 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. Anschließend gibt es eine Feier am Maibaumplatz.



Hattenhofen: Start des Aufstellens auf dem Parkplatz des Gasthofs Eberl ist um 9 Uhr. Es spielt die Blaskapelle Unterschweinbach.



Holzhausen: Im Allinger Ortsteil beginnt das Aufstellen um 10 Uhr. Im Feuerwehrhaus gibt es Kaffee und Kuchen.



Jesenwang: Ab 10 Uhr wird der Baum im Kastanienhain aufgestellt. Es spielt die Blaskapelle Grafrath.



Luttenwang: Die Landjugend stellt ihren Baum auf dem Dorfplatz ab 10 Uhr auf – per Hand.



Malching: Der Baum wird ab 10 Uhr aufgestellt. Ort des Geschehens ist die Dorfstraße.



Mittelstetten: Beginn des Aufstellens ist um 9 Uhr vor der Volksbank. Es werden noch Helfer gesucht.



Nassenhausen: Im Hof der Familie Eibl startet das Aufstellen um 10 Uhr. Ab 9 Uhr gibt es ein Weißwurstfrühstück für die Helfer.



Olching: Unter Federführung der Kolpingsfamilie wird der Baum am Nöscherplatz ab 9 Uhr aufgestellt.



Schöngeising: Das Aufstellen beginnt um 9 Uhr. Um 15 Uhr gibt es einen Prolog mit anschließendem Zug zum Fischer-Stadl zum Maifest der Landjugend Schöngeising.



Steinbach: Der Moorenweiser Ortsteil stellt ab 9 Uhr auf. Veranstalter ist die Landjugend. Gefeiert wird im Hof des Gasthofs Drexl.



Unteralting: Der Heimat- und Trachtenverein D’Ampertaler stellt den weiß-blauen Baum ab 11 Uhr auf. Es spielt die Blaskapelle Grafrath-Kottgeisering.



Überacker: Der Burschenverein stellt seinen Baum ab 10 Uhr auf. Ort des Geschehens ist der Gasthof Widmann.



Vogach: Das Aufstellen des Maibaums beginnt um 9 Uhr.



Wenigmünchen: Ab 7.30 Uhr wird der Baum gegenüber dem Kriegerdenkmal aufgestellt. Danach gibt es am Feuerwehrhaus Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen und Getränke.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.