Schießstand: Petition an Landtag möglich

Hattenhofen

Bürger aus Mammendorf haben im Streit um den Schießstand in Hattenhofen den Landtagsabgeordneten Hans Friedl (FW) aus Alling um Hilfe gebeten.

Hattenhofen/Mammendorf – Friedl hörte sich auf der Terrasse einer Familie die vom „Jagdparcour Oberbayern“ kommenden Schüsse an – und war überrascht von der Lautstärke. Er empfahl den Bürgern als letzten Ausweg eine Petition an den Landtag – sollte es nicht anderweitig zu einer Einigung kommen.

Inzwischen hatte zwar das Landratsamt dem Betreiber mitgeteilt, dass auf der Anlage maximal 2200 Schuss pro Tag zugelassen sind. Unabhängig davon haben sich die vom Lärm betroffenen Familien Selmayr und Ungerer aus Mammendorf aber mit der Bitte um Unterstützung an Friedl gewandt. Den Betroffenen, so berichtet der Abgeordnete von dem Treffen, gehe es nicht darum, den Schießbetrieb komplett einzustellen: „Sondern sie wollen nur verhindern, dass der Schießbetrieb ausartet.“ Der Betreiber solle sich an die Grenzwerte halten. Eine in Diskussion stehende Erhöhung der Schusszahl auf 8800 oder mehr pro Tag und auf einen Schießbetrieb auch am Sonntag werde von den Anwohnern abgelehnt.

„Wir haben kein Problem damit, dass Leute ihrem Hobby nachgehen und dass Jäger auch ein regelmäßiges Training durchführen müssen“, sagte Otto Selmayr. „Aber die bisherigen geltenden und vereinbarten Vorschriften des Immissionsschutzrechts müssen auch weiterhin eingehalten werden.“

Überrascht war Friedl vor Ort über die Lautstärke des Schießbetriebes. Obwohl es an diesem Tag regnete und er in der Mittagszeit bei den Familien war, war in Abständen von ungefähr zehn bis 20 Sekunden ein Knall deutlich wahrnehmbar. Friedl schlug deshalb vor, auf neue Technik umzustellen, zum Beispiel Schießen mit Laserstrahlen. Zudem sollten Maßnahmen festgeschrieben werden, wie die tägliche Schusszahl gezählt und kontrolliert werden kann.

Sollte sich keine Einigung mit dem Betreiber ergeben, empfiehlt Friedl die Einreichung einer Petition an den Landtag. Hierbei sagte er Unterstützung zu. Gegebenenfalls könnte der Freistaat regulierend zur Lösung der Problematik eingreifen.