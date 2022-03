Sie ist die neue Rektorin in Hattenhofen - „Ich war voller Tatendrang und wurde aber schnell eingebremst“

Sabine Gelse an ihrem neuen Schreibtisch: Die 42-Jährige ist seit Herbst Rektorin der Grundschule Hattenhofen. „Aktuell arbeite ich 24/7“, sagt sie. © Hartl

Nach 17 Jahren als Lehrerin an der Grundschule West in Fürstenfeldbruck wirkt Sabine Gelse nun in Hattenhofen. Die 42-Jährige hat dort den Posten der Rektorin übernommen. Ihr gefällt vor allem die familiäre Atmosphäre.

Hattenhofen – Nach ihrem Studium ist Sabine Gelse an die Grundschule West gekommen und hat ihr Referendariat gemacht. Insgesamt war sie dort 17 Jahre als Lehrerin tätig, die letzten vier Jahre davon auch als Konrektorin. „Es war keine leichte Entscheidung, zu gehen. Ich habe mich dort immer wohl gefühlt“, sagt sie.

Doch Rektorin einer Schule sein, das wollte die 42-Jährige eben auch. „Ich war schon immer jemand, der etwas bewegen, etwas gestalten will und als Rektorin hat man doch einen größeren Spielraum.“ Richtig verabschieden konnte sie sich von ihrer alten Schule nicht, da die Zusage erst in den Sommerferien kam.

In Hattenhofen, wo sich statt 430 Schüler nur 130 tummeln und das Kollegium elf Lehrer umfasst statt 46, wie sie es bisher kannte, wurde Sabine Gelse von allen Seiten sehr herzlich empfangen. „Mir gefällt hier vor allem das Familiäre, jeder kennt jeden. Die Schulfamilie spürt man hier in Hattenhofen richtig“, sagt die Rektorin.

Mittlerweile ist Sabine Gelse angekommen in ihrer neuen Position. Vieles war am Anfang knifflig und spannend, es gab viele neue Aufgaben, die sie so nicht kannte. „Jede Schule tickt anders. Ich war voller Tatendrang und wurde aber schnell eingebremst“, erinnert sie sich an ihre ersten Wochen.

Das Infektionsgeschehen machte vieles zunichte, bescherte Mehrarbeit, verwarf Pläne und Vorhaben. „Ich hatte mich so gefreut auf den traditionellen Weihnachtsbasar“, nennt sie ein Beispiel. Abgesagt. Hinzu kamen immer wieder neue Corona-Regeln, Vorgaben wie etwa die Pool-Testung der Schüler. „Es kam viel Arbeit zum Schulleiter-Alltag hinzu“, sagt sie.

Oft war es auch ein ständiger Kreislauf von vorhaben, planen und verwerfen. Trotzdem habe man immer versucht, für die Kinder das Schulleben schön zu gestalten, auch wenn vieles wegbrochen ist wie der Wandertag, der Wintersporttag und diverse Ausflüge. Es gab aber den Vorlesetag, eine Adventsfeier und die Arbeitsgemeinschaften Schach und Yoga konnten endlich anlaufen. „Aber es gibt viel Luft nach oben“, betont sie.

Zu ihren täglichen Aufgaben kommt natürlich auch das Corona-Management dazu. „Das kostet viel Zeit und Nerven“, sagt Sabine Gelse. Pooltest, Schreiben vom Kultusministerium, die tägliche Abfrage und Eingabe für die Statistik, Elternnachfragen bei Unklarheiten, denn „Kommunikation ist mir sehr wichtig“.

Das alles hat seinen Preis: „Aktuell arbeite ich 24/7“, berichtet die 42-Jährige. Jeden Sonntag ist sie in der Schule, klebt Namen auf die Teströhrchen, prüft E-Mails, bereitet die Unterrichtswoche für die zweite Klasse vor, deren Leitung sie hat. „Es ist anstrengend, aber ich bereue nichts. Und meine zweite Klasse – das ist für mich meine Insel.“

Für ihre Schule wünscht sich die neue Rektorin, dass endlich wieder Normalität einkehrt, dass das Schulleben gelebt werden kann, dass Projekte, Ausflüge und Unternehmungen wieder stattfinden und zuverlässig durchgeführt werden können. „Wir planen eine grüne Woche, Sozialtraining und mein Steckenpferd ist Demokratie lernen – das alles wäre schön, wenn es stattfinden kann.“ Und persönlich wünscht sich die zweifache Mama: „Mehr Zeit für die Familie und mehr Zeit für mich.“