Solarfeld und Acker in einem: Weitere Doppel-Anlage geplant

Von: Dieter Metzler

Teilen

Vertreter von Ziel 21 bei der Agri-PV-Anlage in Althegnenberg. © Ziel 21

Nach Vorbild des Vorzeigeprojekts in Althegnenberg könnte auch in Hattenhofen eine Agri-PV-Anlage entstehen. Der Gemeinderat sieht den Antrag eines Landwirts positiv.

Hattenhofen – Die damals deutschlandweit erste Anlage ihrer Art in Althegnenberg ist nach wie vor viel beachtet. Sie liefert seit Mai 2020 Sonnenstrom. Auf der Fläche, auf der die nach oben klappbaren PV-Panelle montiert sind, wird aber auch Landwirtschaft betrieben – die Fläche wird also doppelt genutzt.

Bauantrag

So eine Agri-PV-Anlage will der Hattenhofener Landwirt Andreas Rieder auch in seinem Heimatort errichten und hatte deshalb einen Bauantrag eingereicht. Er habe zusätzlich zu seinem Grund ein angrenzendes Areal gepachtet, sodass auf einer Gesamtfläche von 6,2 Hektar eine PV-Anlage mit einer Leistung von rund 2,7 Megawatt entstehen könnte, sagte Rieder in der Gemeinderatssitzung. „Sie entspricht dem Modell der Agri-Anlage, die an der Bahnlinie Althegnenberg-Mering verbaut wurde.“



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schwenkbar

Im Abstand von 14 Metern und auf 2,50 Meter Höhe werden Module mit einer Breite von etwa vier Metern in einer Reihe von rund 200 Metern Länge montiert. „90 Prozent der Ackerfläche kann man ganz normal landwirtschaftlich nutzen.“ Da die Anlage mittels Tracking-Sensoren gesteuert wird, ist sie schwenkbar und dreht sich mit der Sonne mit. So können landwirtschaftliche Maschinen mit einer Breite bis zu 13 Metern durchfahren – die Module können durch eine manuelle Schaltung im 90-Grad-Winkel zum Acker gestellt werden.



Westlich der B2

Die Flächen liegen westlich der B 2 und sind nördlich und südlich über einen öffentlichen Feld- und Waldweg erschlossen. Derzeit wird die Fläche als Ackerland genutzt.



Der Strom soll laut Netzbetreiber Bayernwerk ins 1,3 Kilometer entfernte Längenmoos geleitet werden.



Befürwortung

Bürgermeister Franz Robeller (Unabhängige Wählergemeinschaft Haspelmoor/UWH) sprach sich im Gemeinderat für das Projekt aus. Auf Frage von Elvira Unger (UWH) sagte Rieder, eine Beteiligung der Gemeinde sei grundsätzlich möglich, aber aus wirtschaftlichen Gründen eher nicht empfehlenswert: Dazu sei die Anlage zu klein, die Investition zu hoch.



Der Gemeinderat befürwortete einstimmig den Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplans für die Errichtung der Agri-PV-Anlage auf den beiden Grundstücken und die damit verbundene Änderung des Flächennutzungsplanes. Sobald die Planentwürfe fertig sind, befasst sich der Gemeinderat erneut mir dem Thema.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.