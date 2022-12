Straße jetzt offiziell eine Straße

Von: Dieter Metzler

Das Rathaus in Hattenhofen. © Weber

Eine Straße, die nicht gewidmet ist, ist quasi keine Straße. Soll heißen: Dann sind Gesetze und Regeln nicht anwendbar, der Winterdienst ist zum Beispiel nicht geklärt.

Hattenhofen – In Hattenhofen hat man daher jüngst eine Straßenwidmung nachgeholt. Und dem Weg einen Namen verpasst.

Es geht um eine der Gemeinde gehörende 27 Meter lange Straße, die an der B 2 (Hauptstraße) beginnt und in die Bäckergasse mündet. Sie wird für innerörtlichen Verkehr genutzt, war aber nicht gewidmet. Das hatte man bei Durchsicht des Straßenbestandsverzeichnisses festgestellt. Aufgefallen ist das Versäumnis nur deshalb, weil ein neuer Anwohner der Stichstraße bei der Gemeinde nachgefragt hatte, inwieweit er zum Winterdienst verpflichtet sei. „Wenn die Straße nicht gewidmet ist, dann kann ich dem Anwohner schwer verständlich machen, dass er zu Räum- und Streudienst verpflichtet ist“, sagte Bürgermeister Franz Robeller (UWG) im Gemeinderat. So wurde die Widmung durch Ratsbeschluss nachgeholt. Nun ist die Straße öffentliche Verkehrsfläche.

Als Straßenname war „Am Römerstein“ vorgeschlagen. Sieglinde Kennerknecht (WDG) war eher dafür, der Stichstraße keinen eigenen Namen zu geben, sondern sie der Bäckergasse oder Hauptstraße zuschlagen. Man solle Namen für größere Straßen aufheben. Der Weg gehöre aber weder zur Bäckergasse noch zur Hauptstraße, so Robeller: „Das führt zu Verwechselungen.“ Am Ende entschied sich der Gemeinderat mit 9:4-Stimmen für den vorgeschlagenen Straßennamen „Am Römerstein.“

