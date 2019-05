Tontauben-Schützen wollen Turm zum Schießen bauen - doch es herrscht Skepsis

Der private Freiluft-Schießstand „Jagdparcours Oberbayern“ will auf seinem Gelände auf Hattenhofener Flur hoch hinaus:

Hattenhopfen - Ein acht Meter hoher Turm soll gebaut werden, auf dem die Schützen dann von der Höhe auf Tontauben schießen können. Der Gemeinderat hat den Bauantrag aber vorerst abgelehnt. „Es gibt schon jetzt Beschwerden, dass der Krach von diesem Schützenstand zugenommen hätte“, sagt Bürgermeister Franz Robeller (UWG Haspelmoor). Speziell der Mammendorfer Ortsteil Peretshofen sei betroffen, aufgrund der Windverhältnisse. Deswegen will der Gemeinderat zuerst einmal von Experten wissen: Wie viel lauter wird es auf dem Turm? „Es muss ein schalltechnisches Gutachten erstellt werden“, forderte Robeller. Am Boden gebe es Schallhindernisse, in luftiger Höhe aber nicht.