Vergnügliche Geschichten aus dem Meringer Anzeiger

Von: Dieter Metzler

Trugen Anekdoten aus dem Meringer Anzeiger vor: Toni Drexler und Hans Lugmair. © Metzler

Von „Fresswetten, Wirtshausraufereien und störrischen Ochsen“ berichteten Toni Drexler und Hans Lugmair im Gasthaus Eberl in Hattenhofen.

Hattenhofen – Die Beisitzer vom Verein „Lebensraum Haspelmoor“ ließen bei ihrer Wirtshauslesung im Nebenraum der Wirtschaft kuriose Ereignisse und Geschichten aus dem Alltag in den Dörfern vor mehr als 100 Jahren aufleben.

Lehrerin Barbara Kling sorgte mit ihrer „Quetschn“ für die passende musikalische Untermalung der Lesung.

Die knapp 20 Besucher bereuten ihren Besuch nicht, hatten sie doch viel Spaß an den Geschichten, die die „gute alte Zeit“ aufleben ließ. „Die Geschichten habe ich aus dem Meringer Anzeiger, der damals auch in unserer Gegend sehr beliebt war“, erzählte Drexler bei dem Abend des Vereins „Lebensraum Haspelmoor“. Er musste dabei nicht in staubigen Archiven herumblättern. Denn die Zeitung, die 1974 eingestellt wurde, ist im Internet verfügbar, nachdem der Heimatverein Mering alle Jahrgänge von 1896 bis 1974 digitalisiert hatte.

Besonders in den früheren Ausgaben um die Jahrhundertwende fand Drexler genau, wonach er suchte: nicht gerade bedeutende, aber recht farbige Nachrichten aus der Umgebung, die das Blatt zahlreich enthielt. „In den späteren Jahren war die Zeitung wohl nicht mehr auf so halbseidene Geschichten angewiesen, da wurde das Blatt seriöser. Da mussten sie nicht jeden Schmarrn drucken“, erzählte Drexler. „Aber der Schmarrn ist unter Umständen ganz lustig.“ Und so konnten sich die Zuhörer über die Presseartikel aus der Zeit des „Königlich bayerischen Amtsgerichts“ köstlich amüsieren. Beispielsweise über den Bericht des Gemeindehirten H., der vier Mass Bier mit dem Löffel einschlürfte und nachdem er die schwierige Aufgabe gelöst hatte, sich weitere vier Mass auf dem sonst üblichen Wege zu Gemüte führte.

Oder einen ausgebüxten Ochsen, der zwischen Mering und Althegnenberg aufs Bahngleis sprang. Er brachte den anbrausenden Güterzug zum Stoppen. Und als ihn das Bahnpersonal aus den Gleisen drängen wollte, ging der Ochs mit gesenkten Hörnern auf die Bediensteten los. So blieb dem Güterzug nichts anderes übrig, als hinter dem Ochsen herzufahren, der sich auch nicht durch wiederholtes Pfeifen und Ausströmen des Dampfes beirren ließ. Erst in Althegnenberg ließ sich der Ochse wegtreiben.

Insgesamt zwölf Anekdoten trugen Toni Drexler und Hans Lugmayr vor. Alle aus der Zeit von 1897 bis 1909. Und nach der Lesung brauchte Drexler die Besucher nicht lange zu bitten, doch eigene Geschichten zum Besten zu geben. Und fast jeder Besucher hatte auch selbst eine kuriose Geschichte zu erzählen.

