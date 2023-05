Eiserne Hochzeit: Arbeit und Liebe hält das Wirts-Ehepaar zusammen

Von: Helga Zagermann

Das Ehepaar hakt sich beieinander ein: Mit Verwandten, Freunden und Gratulanten haben sich Marianne und Franz Hartl zum Gruppe © Fotos/Repro: Robeller

Schon vier Mal haben Marianne und Franz Hartl in der Kirche in Hattenhofen ihre Hochzeit gefeiert. Aber keine Sorge, es ist alles mit rechten Dingen zugegangen.

Hattenhofen – Der erste Gottesdienst fand vor 65 Jahren bei der Trauung statt, der sogenannten Grünen Hochzeit; dann gab es eine Messe in St. Johannes der Täufer zum 50- und zum 60-jährigen Ehe-Jubiläum – und jetzt zur Eisernen Hochzeit. „Wir haben also schon viermal geheiratet, an und für sich reicht das“, sagt Franz Hartl (90) und lacht. Aber wenn die Gesundheit mitmacht, das betont er, würde er mit seiner Frau auch gerne noch die Gnadenhochzeit in fünf Jahren begehen.

Gasthaus Casella

Marianne und Franz Hartl kennt jeder in Hattenhofen: als Wirts-Ehepaar des Gasthauses Hartl/Casella. Wer heute im Wirtshaus anruft, hat nach wie vor den Senior am Telefon, obwohl Tochter Marianne Feigl den Betrieb seit 1996 führt. Aber Wohn- und Gasthaus gehören eben zusammen – und die Senioren gehören zur Wirtschaft.

Nach dem Ja-Wort im Jahr 1958. © mm

Kennengelernt hat sich das Paar 1957 beim Leonharditanz in Bruck. Der junge Mann aus Thal bei Überacker war mit Freunden da, die Bruckerin mit Freundinnen. „Und da habe ich mir die Schönste rausgesucht – oder sie sich den Schönsten“, sagt der 90-Jährige. Schon ein Jahr später wurde geheiratet in der Hattenhofener Kirche und dann im Gasthaus Eberl gefeiert.

Immer zusammengehalten

Das Paar übernahm die Landwirtschaft und damals noch ganz kleine Gastwirtschaft („Es gab noch kein Essen“) von Leonhard Riedl, einem Verwandten der Braut. 1965/66 wurde die Wirtschaft neu gebaut, der Betrieb wuchs. „Viel Arbeit“ habe die Eheleute stets zusammengehalten, sagt Franz Hartl. Freizeit gab es erst im Ruhestand. Der 90-Jährige ist stolz darauf, dass er und seine Frau all die Jahre an einem Strang gezogen haben. Jetzt genieße man die Zeit mit Tochter Marianne, Sohn Leonhard, fünf Enkeln und sechs Urenkeln; alle wohnen in der Nähe.

Zug zur Kirche

Am Tag genau nach 65 Jahren wurde mit Familien, Freunden und Gratulanten aus Ortsvereinen (Schützen, Feuerwehr, Sport-, Wanderverein) die Eiserne Hochzeit begangen. Erst mit einem Zug vom Caselli zur Kirche, angeführt von der Windacher Blaskapelle. Im Gottesdienst würdigte Pastoralreferentin Marion Fritsch, dass das Paar immer zueinandergestanden habe. Danach ging’s ins Gasthaus Mösl nach Germerswang. Gegessen wurde extra nicht im eigenen Gasthaus, erklärt Franz Hartl – „zu viel Arbeit für alle Verwandten“. Mit Reden und Gedichten ließ man das Paar hochleben.

Wenige Tage zuvor hatte man mittags und abends den 90. Geburtstag von Franz Hartl gefeiert. Seine Frau Marianne wird im August 90. Wenn sie aus gesundheitlichen Gründen nur klein feiern wolle, habe er Verständnis dafür, sagt ihr Mann. Aber zur Gnadenhochzeit müsse nochmal ein großes Fest her.

