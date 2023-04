Herzlich willkommen im Radlgeschäft Altmann in Olching!

Teilen

Das Radlgeschäft Altmann bietet am Marktsonntag 15 Prozent Rabatt auf lagernde Räder. © Radlgeschäft Altmann

Das Radlgeschäft Altmann bietet eine große Auswahl an verschiedenen Fahrrädern und MTBs sowie Reparaturen aller Marken.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Leidenschaft für Fahrräder steht Herr Altmann Ihnen als vertrauenswürdiger Ansprechpartner zur Verfügung. Als gelernter Zweiradmechaniker und Meister im Zweiradmechanikerhandwerk mit Ausbildungsbeginn im Jahr 1986 und Meisterabschluss 1996 bietet er seinen Kunden kompetente Beratung rund ums Fahrrad an. Herr Altmann und seinem Team liegt es am Herzen, seinen Kunden die bestmögliche Unterstützung zu bieten, sei es bei der Auswahl des perfekten Fahrrads, der Wartung oder Reparatur des geliebten Drahtesels. Verlassen Sie sich auf die Expertise und einen erstklassigen Service, um Ihr Fahrraderlebnis optimal zu gestalten. Im Radlgeschäft Altmann finden Sie eine große Auswahl an Trekking-, City-, Jugend- und Kinder-, Renn- und Crossrädern sowie MTBs. Auch Reparaturen aller Marken werden hier fachmännisch durchgeführt – vereinbaren Sie einfach einen Termin! Der Meisterservice sorgt dafür, dass Ihr Fahrrad in einem Top-Zustand bleibt.

Im Radlgeschäft Altmann erhalten Sie nicht nur individuelle Beratung, sondern auch eine große Auswahl an Fahrradbekleidung, Fahrradhelmen, Fahrradbrillen und weiterem Zubehör. Zudem wird Fahrradleasing angeboten. Schauen Sie gerne vorbei und überzeugen Sie sich selbst von dem Angebot!

Kontakt

Rad‘l Altmann

Hauptstraße 14

82140 Olching

Telefon: 08142 / 6525830

Telefax: 08142 / 6525831

Web: www.radl-altmann.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag: 08:30 - 13:00 | 14:00 - 18:30

Samstag: 08:30 - 13:00

Zurück zur Übersicht