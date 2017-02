Der Hunger kommt immer in der Sitzung

Eine weitere Tagblatt-Glosse unter der Rubrik „Ganz nebenbei“. Diesmal mit kulinarischen Ideen für Gemeinde- und Stadtratssitzungen.

Wann isst man in Deutschland in der Regel zu Abend? Richtig, zwischen 18 und 19 Uhr – und genau dann fangen in der Regel die Gemeinderats- und Ausschusssitzungen an. Einen Berichterstatter kann das durchaus vor Probleme stellen – essenstechnisch betrachtet. Denn der Hunger kommt immer genau während den Sitzungen.

Klar könnte man vorher schon etwas zu sich nehmen, aber wenn man nicht mal im entferntesten Appetit hat, ist das eher nicht so toll. Man kann natürlich auch eine Breze oder ein Brot unter dem Tisch essen, aber das wirkt irgendwie unhöflich.

Dabei wäre die Lösung doch so einfach: Eine Kollegin, die einst aus Wolfratshausen berichtete, erzählte, dass es dort immer für alle – also Räte und Berichterstatter – etwas zu Essen gab: nämlich ein Käse- und ein Wurstbrot samt Essiggürkel. Das wäre doch auch etwas für die Sitzungen in unseren Landkreis.