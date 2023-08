In alter Druckerei in Gernlinden entstehen Unterrichtsräume

Machen sich vor Ort ein Bild: Bürgermeister Hans Seidl (l.), Steffen Sander (4.v.l.) von der Bauverwaltung und die Mitglieder des baubegleitenden Ausschusses. © Patrick tietz

Die Gemeinde Maisach wird die alte Druckerei ab dem 31. August übernehmen, um dort mehr Platz zu haben für die Kinder der gegenüberliegende Grundschule. Geplant ist ein Ganztagsangebot.

Räume der Druckerei werden künftig als Fachräume genutzt. Die Gernlindner Schüler werden dort also Sport-, Werks- und Musikunterricht haben. Auch eine Mensa mit Ausgabeküche ist vorgesehen. Bürgermeister Hans Seidl (CSU) nannte den Vorteil des Projekts: „Bestehende Schulstandorte zu erweitern, ist immer günstiger als ein Neubau.“

Noch stehen in einem Raum die Druckmaschinen von Inhaber Stephan Bertsch. Da dieser seine Produktion nach Thüringen verlegt, ergriff die Gemeinde die Chance und wird das Gebäude vorerst mieten. In einigen Jahren will die Kommune das Gebäude dann kaufen.

Ab September wird die Druckerei bis zum Rohbau zurückgebaut. Bleiben wird die Heizung, denn die Gas-therme ist erst vier Jahre alt. Laut Steffen Sander, der im Rathaus für den Hoch- und Tiefbau verantwortlich ist, hat man mittlerweile einen Objektplaner und einen Planer für die technische Gebäudeausstattung beauftragt. Andere Gewerke befinden sich noch in der Ausschreibung.

Seidl zeigte sich optimistisch, was die baldige Nutzung des Gebäudes angeht: „Zum Start des Schuljahrs 2024/25 wird es wohl noch nicht klappen, aber unter dem Jahr sollten wir starten können.“ Sobald das Haus bezugsfertig ist, könnten die aktuell auf dem Sportplatz aufgestellten Container abgebaut werden. Die dafür fällige Miete von 7680 Euro monatlich kann die Gemeinde sich dann sparen.

PATRICK TIETZ