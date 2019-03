Gewalt am Wochenende:Täter schlagen zu und verschwinden

Gleich mit mehreren Gewalttaten bekam es die Olchinger Polizei am Wochenende zu tun.

Gröbenzell/Olching – Am Samstagnachmittag schlug ein Unbekannter einem 14-Jährigen in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße in Gröbenzell mit der flachen Hand ins Gesicht – grundlos, wie der Jugendliche sagt. Der junge Mann wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Die alarmierte Olchinger Polizei konnte den Tatverdächtigen trotz einer eingeleiteten Fahndung nicht finden. Nach Angaben des Jugendlichen ist der Mann etwa 1,75 Meter groß. Er trug eine blaue Jeans, eine blaue Jack Wolfskin-Jacke und eine graue Kappe. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Am Samstagabend schlug ein Unbekannter in einer Diskothek an der Johan-G.-Gutenberg-Straße in Olching einem 52-Jährigen Dachauer mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Er fuhr mit einem Taxi zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Fürstenfeldbruck.

Einen rätselhaften Fall musste die Polizei dann am frühen Sonntagmorgen aufnehmen. Am Gröbenzeller Bahnhof bei den Fahrradständern wurde ein 28-Jähriger gefunden. Er lag nach Angaben der Ermittler am Boden, sein Gesicht war blutverschmiert. Der junge Mann war stark betrunken und erklärte, er sei von einem Taxifahrer grundlos geschlagen worden. Ein Taxi soll vom Tatort geflüchtet sein. Den Täter konnte das Opfer nicht beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 entgegen.