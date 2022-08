In St. Ottilien: Weltpremiere bei Gedenkkonzert für NS-Opfer

Von: Ulrike Osman

Das Kloster St. Ottilien. © MM

Schon zum vierten Mal wird die Klosterkirche von St. Ottilien Schauplatz eines besonderen Musikereignisses sein: das „Liberation Concert“.

St. Ottilien – Am 1. September findet wieder das „Liberation Concert“ statt, das 2018 ins Leben gerufen wurde und stets mit hochklassiger Besetzung aufwartet. Dieses Mal spielen die international bekannten Solisten Isabelle Faust (Geige) und Antoine Tamestit (Bratsche), begleitet vom Mahler-Chamber-Orchestra. Außerdem ist das Kaunas-String-Quartet aus Litauen zu hören. Auf dem Programm stehen zwei Werke von Mozart – die Sinfonia concertante Es-Dur und die auch als Linzer Sinfonie bekannte Nr. 36 C-Dur – sowie die Sinfonie in D-Dur von Joseph Bologne.

Das Kaunas-String-Quartet spielt als Welturaufführung die Komposition „Liberation“ aus der Feder des israelischen Komponisten Eliav Kohl. Der Enkel einer Holocaust-Überlebenden hat sie erst vor wenigen Monaten im Rahmen eines Stipendiats als erster „Artist in Residence“ in St. Ottilien geschrieben.

Überlebende des Ghettos kamen in St. Ottilien unter

Die litauische Stadt Kaunas – europäische Kulturhauptstadt 2022 – hat in Verbindung mit dem „Liberation Concert“ eine besondere Bedeutung. Überlebende des jüdischen Ghettos in Kaunas kamen 1945 ins Kloster St. Ottilien, das damals ein Zufluchtsort für befreite KZ-Häftlinge und andere Überlebende der nationalsozialistischen Terrorherrschaft war. Eine Gruppe Musiker unter ihnen gab in der Benediktinerabtei nicht einmal drei Wochen nach Kriegsende ein Konzert, das als Befreiungskonzert und Zeichen der Hoffnung in die Geschichte einging. Heuer jährt es sich zum 77. Mal.

Die Erinnerung daran auf lebendige Weise wachzuhalten, ist das große Anliegen von Doris Pospischil, der Organisatorin des „Liberation Concert“. Deshalb sucht die Zweite Vorsitzende des Vereins Kultur am Ammersee stets Künstler aus, die nicht nur große Namen tragen, sondern auch das Anliegen der Veranstaltung umfassend mittragen.

Prominente Schirmherrin und BR-Moderator

„Zusammen sind wir Wachhalter“, sagt Pospischil. „Aber das Konzert steht noch für weit mehr.“ Neben der Gedenkarbeit schwingt der Kampf für die freiheitlichen Werte der Gegenwart mit – ein Thema, das durch den Ukraine-Krieg so aktuell ist wie lange nicht.

Schirmherrin über die Veranstaltung ist, wie bereits in den vergangenen Jahren, Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Erwartet wird auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. Die Moderation übernimmt Maximilian Maier, Redakteur und Moderator beim Bayerischen Rundfunk.