Jeans House in Olching

Jeans House in Olching - Leidenschaft seit 27 Jahren © Jeans House in Olching

Leidenschaft für Jeans und Fashion – seit 27 Jahren!

1996 eröffnete Inhaberin Sandra Pfend-Strobel ihr Geschäft in der Heckenstraße und setzte von Anfang an auf unkonventionelle Werbeaktionen. 2001 folgte der Umzug an den Nöscherplatz und ein großes Facelift. Bis zu zwölf Mal im Jahr wechselt die Kollektion, dazu gibt es saisonale Angebote und eine kostengünstige Änderungsschneiderei. Das Motto „Stillstand bedeutet Rückschritt“ ist Antrieb für das Team, das seine Kunden mit außergewöhnlicher Beratungsqualität und großem Fachwissen begeistert.

Ein tolles Team mit Sachverstand und Herz © Jeans House Olching

Leistungen im Überblick

Außergewöhnliche Beratungsqualität: kompetent, freundlich, ehrlich

Alle drei Wochen neue Kollektionen

Große Auswahl: riesiges Jeans-Sortiment mit Jeans ab Größe 25 bis 48 Inch

Kostengünstige Änderungsschneiderei

Preiswerter Reparaturservice Ihrer Lieblingsjeans

5 Umkleidekabinen und Getränkeservice

Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung

Lange Öffnungszeiten bis 19.00 Uhr, samstags bis 16 Uhr

Bei Bedarf auch Einzelbestellungen möglich

Geschenkgutscheine

Kontakt

Jeans House

Nöscherplatz 6

82140 Olching

Tel.: 08142 15535

