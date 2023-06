Jesenwangs Geburtstagssause auf der Straße

Mit Böllerschüssen sind die Jesenwanger in ihr Jubiläumsjahr gestartet. © Weber

Das ganze Jahr 2023 in Jesenwang steht im Zeichen der 1250-Jahrfeier. Jetzt kommt die große Sause. Das Jubiläum wird am 1. und 2. Juli mit einem Straßenfest begangen – für das sogar die Staatsstraße gesperrt wird.

Jesenwang – Es war im Jahr 773, als Jesenwang erstmals erwähnt wurde – damals noch als Oasinwanc. Mit der sogenannten Raholf-Urkunde übergab der Priester Raholf sich selbst sowie das „Michaelskirchlein zu Oasinwanc“ dem Freisinger Bischof Arbeo. Diese Szene kann man sich sogar ansehen: an der Decke der Jesenwanger Michaelskirche, wo sie in einem Gemälde festgehalten wird.

Jesenwang ist damit eine der ältesten Siedlungen im Landkreis. Die Historie des Ortes wurde bereits bei zwei Veranstaltungen im Rahmen der Jubiläumsfeier näher beleuchtet. Darüber hinaus gab es ein Neujahrsböllern im Zeichen der 1250-Jahrfeier, und erst am vergangenen Montag startete das Künstlersymposium am Kastanienhain in der Ortsmitte, wo drei Künstler vor aller Augen ihre Werke schaffen.

Und dort wird am Wochenende nun auch gefeiert. Die Gemeinde hat eine Festmeile entlang der Landsberger Straße vom Gemeinschaftshaus bis hin zur Einmündung der Mammendorfer Straße auf die Beine gestellt. Zwei Bühnen, ein Kinderkarussell, etliche Stände mit Darbietungen und zahlreiche Sitzmöglichkeiten, wo man sich kulinarische Schmankerl schmecken lassen kann, laden alle zum Mitfeiern bei der großen Geburtstagsparty des Ortes ein.

Bürgermeister Erwin Fraunhofer und seine Gemeinderäte haben zahllose Stunden diskutiert und viele Ratssitzungen bis spät in die Nacht verlängert, bis das Jubiläumswochenende organisiert war. Sogar beim Aufbau legten die Lokalpolitiker selbst mit Hand an.

Los geht es am Samstag um 13.30 Uhr, wenn Fraunhofer das Fest offiziell eröffnet – und zwar auf der Hauptbühne am Gemeinschaftshaus. Dort gibt es dann auch ein historisches Kindertheater, Tanz für Kinder und einen Auftritt der Tanzgruppe des örtlichen Sportvereins. Für Musik sorgen die Bands Bandit, Bavarian Desperados und Cagey Strings. Auf Bühne 2 am Kastanienhain spielen D’Wuidn, The Newrotics, Teared Apart und Mo Fazz. Optischer Höhepunkt dürfte eine große Feuershow um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne werden.

Der Sonntag startet mit einem großen Festgottesdienst vor dem Gemeinschaftshaus. Danach finden auch die offiziellen Reden und Ansprachen statt. Anschließend wird mit Jazz a Wang, den Jazzweng City Linedancers des TSV und Rolling Suitcase weiter gefeiert. An beiden Tagen gibt es zudem ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit Vorführungen eines Wagners, der ein Rad mit Eisen beschlägt, Bierkastenstapeln, Masskrugschieben und Dreschflegelvorführungen. Und nicht zuletzt sind Stände historischer Handwerker dabei: beispielsweise einer Sattlerei, eines Schmids oder einer Seilerei.

Die Durchfahrt durch Jesenwang auf der Staatsstraße ist an beiden Tagen für das Fest gesperrt. Autofahrern bleiben daher nur die Möglichkeiten, der ausgeschilderten Umleitung zu folgen – oder einfach auszusteigen und mitzufeiern.