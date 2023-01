Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums: Startschuss für Jesenwangs Feiermarathon

Von: Andreas Daschner

Ein Brot mit Wappen: Dieser Laib wurde eigens zum Jubiläumsjahr gebacken. © Rudi Schleich

Ein ganzes Jahr im Zeichen des Jubiläums: Das erwartet die Jesenwanger 2023. Denn die Gemeinde feiert ihr 1250-jähriges Bestehen gleich mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Es gibt Geschichte, Kunst, Kultur – und natürlich ein großes Fest.

Jesenwang – Los geht es am 22. April, wenn Kreisheimatpfleger Markus Wild von 13.30 bis 16 Uhr zu einer Exkursion zu archäologischen Fundstellen im Ortsgebiet einlädt. Dabei wird die Historie der Siedlungsgeschichte im heutigen Jesenwanger Raum lebendig, die weit zurück bis in die Steinzeit führt. Nach der Praxis folgt die Theorie, wenn Wild am Abend des gleichen Tages ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus einen Vortrag hält. Thema: die frühe Geschichte im heutigen Jesenwanger Raum von der Steinzeit bis ins Mittelalter.

Ortsgeschichte

Direkt in die Ortsgeschichte eintauchen kann man im Mai. Dann erzählt Kulturreferent Rainer Schmid in einem Vortrag über die Jesenwanger Historie, die mit der urkundlichen Erwähnung 773 – damals noch als Oasinwanc – beginnt. Termin ist am 7. Mai um 19 Uhr im Gemeinschaftshaus.

Kunst steht vom 26. bis 30. Juni im Kastanienhain am Maibaum im Mittelpunkt. Auf Initiative des Kultur- und Heimatvereins und mit Unterstützung der Hans-Stangl-Stiftung findet dort das Künstlersymposium „Kunst und 1250 Jahre Jesenwang“ statt. Das Konzept dazu wurde von dem weltweit agierenden Künstler Hubert Huber ausgearbeitet.

Kastanienhain

In diesem Rahmen können die Jesenwanger den Malern, Bildhauern und sonstigen Künstlern, die von einer Jury ausgewählt werden, im Kastanienhain über die Schultern schauen, während diese ihre Werke schaffen. Auch ein Tag für Kinder wird angeboten, für den ein eigenes erlebnispädagogisches Konzept erstellt wird. Die Kunstwerke werden anschließend im öffentlichen Raum ausgestellt.

Fest in Dorfmitte

Absoluter Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird aber das große Festwochenende am 1. und 2. Juli werden. Gefeiert wird mitten im Ort – auf der Staatsstraße, die eigens dafür gesperrt wird. Vom Huberwirt bis zum Gemeinschaftshaus gibt es ein vielfältiges Programm unter anderem mit Vorführungen der örtlichen Vereine sowie von historischen Berufen.

Für den musikalischen Rahmen sorgen unter anderem der Männergesangverein Jesenwang und die Lokalmatadoren von Jazz a weng. Am Samstagabend wird es Auftritte der „Bavarian Desperados“ und der „Cagey Strings“ geben. Dazu wird jede Menge Kulinarik sowie ein Festgottesdienst samt Festumzug geboten.

Zu guter Letzt: Der Christkindlmarkt

Das ganze Jahr über arbeitet im Hintergrund derweil der Arbeitskreis „Jesenwang früher, gestern, heute“, der unter der Leitung von Kulturreferent Schmid besondere Geschichten, Bilder und Ereignisse aus der Jesenwanger Geschichte sammelt. Die Ergebnisse sollen am 26. November präsentiert werden.

Und zum Abschluss des Jubiläumsjahres wird’s dann weihnachtlich. Offiziell zählt der Jesenwanger Christkindlmarkt der Ortsvereine am Feuerwehrhaus zwar nicht zum Festprogramm. In der Reihe hätte der alle drei Jahre stattfindende Markt aber eigentlich 2022 abgehalten werden müssen. Dass er - ebenso wie das Maibaumaufstellen am 1. Mai – nun im Jubiläumsjahr stattfindet, ist sicher kein Zufall. Termin ist der 3. Dezember von 13 bis 19 Uhr

Beim Neujahrsempfang werden besonders engagierte Jesenwanger geehrt

Für so eine lange Historie, wie sie Jesenwang heuer feiert, ist eine funktionierende Dorfgemeinschaft unerlässlich. Alle, die ihr Scherflein zum Leben im Ort beitragen, hatte die Gemeinde nun zum Neujahrsempfang ins Gemeinschaftshaus eingeladen. Immerhin 120 Gäste kamen.



Für eine lebende Gemeinde braucht es „Menschen, die nicht nur an sich denken, sondern die ihre kostbare Zeit für andere einsetzen – manche schon eine Ewigkeit“, sagte Bürgermeister Erwin Fraunhofer bei seiner Begrüßung. Dazu zählen für den Rathauschef alle aktuellen wie ehemaligen Gemeinderäte ebenso wie kulturell tätige Menschen, aktive Vereinsmitglieder, kirchliche Vertreter, Schulweghelfer, Feldgeschworene, Kinderbetreuer und Lehrer, Asylhelfer und alle anderen, die sich für die Gemeinde engagieren.



Während Vertreter aller dieser Gruppierungen eine eigens zum Jubiläum gestaltete Anstecknadel erhielten, gab es für drei Menschen eine Sonderehrung. Josefine Lechner ist in Jesenwang seit Jahrzehnten im sozialen Bereich ehrenamtlich aktiv. Unter anderem war sie an der Gründung des Asylhelferkreises maßgeblich beteiligt und kümmert sich seit mehr als 20 Jahren um kirchliche Belange im Ort.



Ebenfalls seit vielen Jahren unterstützt die Hans-Stangl-Stiftung die Gemeinde finanziell in verschiedenen Bereichen. Die Kinderbetreuung profitiert von diesem Engagement ebenso wie die Jugend, die Altenhilfe oder der Sport- „Es flossen viele Gelder in verschiedenste Projekte“, betonte Fraunhofer.



Den dritten im Bunde der geehrten bezeichnete der Rathauschef als „ganz großen Mann hier in Jesenwang“. Paul Weigl stammt eigentlich aus Moorenweis. „Es wurde ihm ganz früher schon mal gesagt, dass er nie ein Jesenwanger wird, denn das wird man nur mit der Geburt“, erinnerte sich Fraunhofer. „Heute kann man auf jeden Fall sagen: Das ist ein Jesenwanger mit Leib und Seele.“ Weigl prägte den Ort vor allem im kulturellen Bereich, war Organist in der Kirche und Leiter mehrerer Chöre. „Als Kulturreferent während seiner Gemeinderatstätigkeit hat er auch das ergänzte Jesenwanger Heimatbuch für die Zeit von 1984 bis 2014 herausgebracht“, sagte Fraunhofer.



Josefine Lechner, Stangl und Weigl erhielten für ihre Verdienste um Jesenwang nicht nur die gemeindliche Dankesmedaille. Auch der Applaus der 120 geladenen Gäste war ihnen sicher. ad

