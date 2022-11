Änderung der 10H-Regel macht es möglich: Pläne für mehrere Windräder bei Jesenwang

Von: Andreas Daschner

Teilen

Fünf Windräder vor einem Sonnenuntergang. © IMAGO/photo2000

Im Wald südlich von Jesenwang könnte mehr als nur ein Windrad entstehen. Die Bürgerenergiegenossenschaft Freising lässt diese Möglichkeit prüfen.

Jesenwang – Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) ist Bauherrin des bereits im Vorbescheid genehmigten Windrads bei Jesenwang. Die Anlage sollte auf der einzigen 10H-Fläche im Landkreis errichtet werden. Dafür wurden zuletzt sogar die Mindestflughöhen des militärischen Flugplatzes Lechfeld angehoben. Seitdem ist 10H jedoch entscheidend verändert worden – insbesondere für Windkraftanlagen in Wäldern, so wie in Jesenwang.

Der Mindestabstand solcher Anlagen zur Wohnbebauung wurde auf 1000 Meter reduziert. Was bedeutet das für Jesenwang? „Wir sind gerade in der Klärung, ob auf dem Grundstück mehr als eine Windenergieanlage Platz hätte“, sagte BEG-Vorstand Andreas Henze auf Tagblatt-Nachfrage. Noch stehe das Ergebnis dieser Prüfung aber nicht fest.

Welche Rolle spielt der Sonderlandeplatz in Jesenwang?

Wieder könnten in diesem Zusammenhang Flugbewegungen eine Rolle spielen – dieses Mal jedoch nicht die in Lechfeld, sondern die des Sonderlandeplatzes in Jesenwang. Dessen Platzrunde verläuft einmal rund um den Ort und damit auch nahe an potenziellen Standorten für Windkraftanlagen.

Der Genehmigung des Vorbescheids für die erste Anlage stand dies nicht im Weg. Wie es für weitere Anlagen aussieht, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Luftamt Südbayern würde erst im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens beteiligt. So weit ist man jedoch noch nicht.

„Änderung der Platzrunde wird von uns grundsätzlich nicht in Betracht gezogen“

Dem Tagblatt wurden aus Jesenwang jedoch Bedenken zugetragen, dass die Platzrunde geändert und somit der Bau weiterer Windräder verhindert werden könnte. Dazu sagt Wolfgang Rupp, Sprecher des Luftamts Südbayern: „Eine Änderung der Platzrunde wird von uns grundsätzlich nicht in Betracht gezogen, da unter anderem die kommunale Siedlungspolitik zum Teil über Jahrzehnte darauf abgestimmt wurde.“

Die BEG kann sich den Bau mehrerer Anlagen jedenfalls vorstellen – vor allem vor dem Hintergrund der derzeitigen weltpolitischen Situation. Henze sagt dazu: „Der Anstieg beim Strompreis wurde durch den Ukrainekrieg und den damit verbundenen Gaspreisanstieg noch einmal deutlich verschärft.“ Die bayerische Industrie – insbesondere der Großraum München – sei daher dringend auf Kraftwerke für erneuerbare Energien angewiesen.