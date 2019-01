Baustelle vor und nach dem Willibaldritt

Im Frühjahr kommt es voraussichtlich wieder zu Behinderungen auf der Landsberger Straße. Dann werden dort die noch fehlenden Teile der Gehwege erneuert, zudem die Bushaltestellen. Die Kosten belaufen sich auf 241 000 Euro.

Jesenwang – „Die Arbeiten sind bereits ausgeschrieben“, sagte Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU) im Gemeinderat. Ziel ist der Baubeginn am 1. April. Dann werden die Gehwege in einem Teilbereich zwischen den Einmündungen der Mammendorfer beziehungsweise Grafrather Straße und der Erlbachstraße saniert. Zeitgleich saniert das Straßenbauamt die Fahrbahn. Außerdem werden die Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut. Damit wird auch der noch fehlende Teil der Gehwege ordentlich hergestellt. Andere Teilabschnitte waren bereits 2018 erneuert worden.

Als Bauzeit sind drei Monate veranschlagt, was – wie schon im vergangenen Jahr – zu einer zeitlichen Kollision mit dem Willibaldritt führt. Die Deckschicht wird deshalb erst nach dem Willibaldritt, aber noch vor den Sommerferien auf die Straße aufgebracht. „Die Baufirma befürchtet sonst Schäden, wenn die Kutschen bei womöglich großer Hitze über die frische Deckschicht fahren“, sagte Fraunhofer. Für den Bauablauf ist die Verzögerung bei der Deckschicht kein Problem. Sämtliche Umleitungen seien mit einem Puffer bis 26. Juli beantragt worden, sagte der Rathauschef. Die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer würden aufgrund der kleineren Baustelle nicht so dramatisch ausfallen wie bei den vorangegangenen Ausbaumaßnahmen an der Landsberger Straße.

Bei den Zuschüssen zu der 241 000 Euro teuren Maßnahme befindet sich die Gemeinde in einer komfortablen Situation. Denn Fraunhofer hat erreicht, dass es auch Geld im Rahmen der Dorferneuerung gibt. Ursprünglich war der Gehwegbau an dieser Stelle nicht in dem Projekt enthalten, da er nicht in der Prioritätenliste der Bürger stand. Doch auf Antrag des Bürgermeisters will das Amt für ländliche Entwicklung nun bis zu 149 000 Euro zuschießen. Daneben stehen auch Fördergelder vom Freistaat in noch nicht bekannter Höhe im Raum.

Eine Doppelförderung ist jedoch nicht zulässig. „Es kann sein, dass wir eine der Förderungen am Ende ausschlagen müssen“, sagte Fraunhofer. Damit hat die Kommune dennoch die Möglichkeit, den für sie günstigeren Zuschuss auszuwählen.