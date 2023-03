Besondere Kunst-Aktion in Jesenwangs Jubiläumsjahr

Von: Andreas Daschner

Die Jury, die die Künstler ausgewählt hat (v.l.): Anton Reichenbach, Beatrix Pütz, Erwin Fraunhofer, Alexander Meßner, Charlotte Panowsky, Hubert Huber und Hans Stangl. © ad

1250 Jahre Jesenwang sind nicht nur ein Grund zu feiern. Auch künstlerisch soll das Jubiläum begleitet werden. Erstmals findet deshalb in der Gemeinde ein Künstlersymposium statt. Dafür wurden nun drei Künstler ausgewählt.

Eine Woche lang wird das Trio mitten im Ort arbeiten. Sie werden sich über die Schultern schauen lassen, einen Tag lang auch mit den Kindern arbeiten – und am Ende ihre Schöpfungen im Ort lassen. Als Kunst im öffentlichen Raum. Organisiert wird das Symposium von Hubert Huber.

Der Bildhauer hat sich nicht nur mit seiner eigenen Arbeit einen Namen gemacht. Er organisiert auch seit 20 Jahren das Symposium „Kunst & Bier“ in Andechs. Dass es ihn nun nach Jesenwang verschlägt, liegt an seinen Kontakten zu Anton Reichenbach, dem Vorsitzenden der Hans-Stangl-Stiftung. Dort entstand die Idee, das Jubiläumsjahr auch künstlerisch zu begleiten.

Als Huber seine Ausschreibung für das Symposium „Jesenwang 1250“ bekannt machte, war die Resonanz enorm. „So viele Bewerber hatte ich schon lange nicht mehr.“. Er vermutet, dass lange Schaffenspausen während der Pandemie dabei eine Rolle spielen: „Alle Künstler sind froh, dass sie wieder etwas machen können.“

Die Bewerbungen kamen aus der ganzen Welt – aus Tschechien oder der Ukraine ebenso wie aus Spanien und natürlich ganz Deutschland. Selbst zwei Künstler aus Costa Rica wollten am Symposium teilnehmen. „Es sind Künstler von Jung bis Alt, die die verschiedensten Techniken anwenden“, sagt Huber.

Den Jesenwangern kann das nur recht sein – auch wenn es die Arbeit der Jury nicht leichter gemacht hat. Aus 59 Bewerbern wählten Huber, Reichenbach, Stangl, Bürgermeister Erwin Fraunhofer, Alexander Meßner vom Stiftungsvorstand, Jesenwangs Schulleiterin Beatrix Pütz und die Künstlerin Charlotte Panowsky drei Kunstschaffende aus, die vom 26. Juni bis 2. Juli unter dem Kastanienhain in der Ortsmitte arbeiten werden.

Nach zwei Stunden Beratung und Abstimmung stand fest: Am Symposium nehmen Michaela Biet aus Augsburg, Georg Janthur aus Wuppertal und Lukas Schmid aus Eggingen in Baden-Württemberg teil. Biet hat sich der Arbeit mit Steinen verschrieben. Sie will einen großen Findling spalten und aus ihm eine Form herauspolieren. Diese Form wird schließlich aus Eisen gegossen und zwischen die Steinhälften platziert – „wie ein kostbares Inneres“, sagt die Künstlerin.

Janthur ist für seine Arbeit mit der Kettensäge bekannt. Er modelliert aus langen Holzpfosten Figuren, die wie auf Stelen aufgestellt werden. Mehrere dieser Figuren werden dann im Kreis aufgestellt – und sollen somit den Freundeskreis St. Willibald symbolisieren. Des Willibaldritts nimmt sich indessen Schmid an. Er will aus Holz und Stahl eine Skulptur mit Kirchensilhouette und einem sich verneigenden Pferd gestalten. Eine kleine Version hat Schmid bereits mit seiner Bewerbung eingereicht.

„Alle Künstler haben sich Gedanken zur Thematik 1250 Jahre Jesenwang gemacht“, sagt Huber. Rathauschef Fraunhofer freut sich, dass die Werke im Ort verbleiben und als Kunst für den öffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Mögliche Standorte sind unter anderem der Kastanienhain, unter dem die Künstler arbeiten werden, sowie bei St. Willibald. „Die letzte Entscheidung darüber wird aber der Gemeinderat treffen“, sagt Fraunhofer.

