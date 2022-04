Das Ziel: 300 Pferde zum 300. Willibaldritt

Von: Andreas Daschner

„Wie vor Corona“ – so soll der Willibaldritt laut Freundeskreis-Chef Martin Schmid heuer wieder werden. Dabei steht auch ein besonderes Jubiläum an. © Weber

Der Willibaldritt in Jesenwang steuert auf ein großes Jubiläum zu: Es wird heuer am 10. Juli die 300.

Jesenwang – Veranstaltung seit der großen Tierseuche im Jahr 1712. Der Freundeskreis St. Willibald hat dafür ein großes Ziel: endlich wieder 300 Pferde zum 300. Ritt.

„Dafür rühren wir jetzt die Werbetrommel“, sagt Martin Schmid. „Bei den letzten Malen hatten wir nur 220 bis 250 Pferde dabei“, berichtet der Freundeskreis-Chef. Mit ein Grund waren die Baustellen in der Ortsmitte, die zu Umleitungen für die Route des Ritts geführt hatten. Und nicht zuletzt war das Traditionsgeschehen in den vergangenen beiden Jahren von der Corona-Pandemie ausgebremst worden.

Im Jahr 2020 gab es große Beschränkungen bei der Teilnehmerzahl, im vergangenen Jahr kamen die Lockerungen zu spät, um noch einen Ritt im üblichen Umfang aufzuziehen. Stattdessen fand dieser im vergleichsweise kleinen Kreis mit gerade einmal 80 Pferden statt. Das soll dieses Mal anders werden. Schmid und seine Mitstreiter sind jedenfalls guten Mutes, „dass es wieder wird wie vor Corona“. Also mit 300 Pferden.

Trotz des Jubiläums soll der Umritt an sich – abgesehen von der angestrebten wieder höheren Teilnehmerzahl – so stattfinden wie bisher. „Ein großes Showspektakel würde einfach nicht dazu passen“, sagt Schmid. Allerdings will man im Umfeld etwas mehr bieten, zumal der Freundeskreis nach Corona davon ausgeht, dass viele Besucher kommen.

In den Planungen

Noch stecken die Organisatoren mitten in den Planungen. Zusätzlich zur üblichen Feier am Kastanienhain bei der Willibaldkirche ist eventuell ein Standkonzert am Gemeinschaftshaus und auch ein kulinarisches Angebot in der Jesenwanger Ortsmitte angedacht. „Wir wollen das Geschehen damit ein wenig entzerren“, erklärt Martin Schmid. Außerdem sollen die Festschrift vom 250. Willibaldritt und die Vereinschronik aktualisiert werden.

Ob es sich tatsächlich um den akkurat 300. Willibaldritt handelt, ist übrigens nicht hundertprozentig nachzuvollziehen. „Es gab auch ein paar Ausfälle, dafür wurde in manchen Jahren sogar mehrmals geritten“, sagt Schmid. Die Aufzeichnungen sind etwas unklar, deshalb wurde bei der Berechnung der Anzahl der Umritte der Rechenschieber bemüht. Von diesen kleinen Unsicherheiten wollen sich die Willibaldler das Jubiläum aber nicht vermiesen lassen.

Angehen wird der Freundeskreis den 300. Willibaldritt in der gleichen Vorstandsbesetzung wie bisher. Bei der Mitgliederversammlung im Fly-in am Flugplatz wurde die komplette Besetzung wiedergewählt. Neben Vereinschef Schmid gehören Jutta Brugglehner, Dominik Kaiser und Gabriele Stark dem Gremium an.

