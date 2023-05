So soll Pfaffenhofen schöner werden

Von: Andreas Daschner

Im Jesenwanger Ortsteil Pfaffenhofen: Der Platz vor dem Kriegerdenkmal. © Weber (Archiv)

Die Dorferneuerung im Jesenwanger Ortsteil Pfaffenhofen soll endlich realisiert werden. Laut Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) können 2024 die Bagger anrollen.

Jesenwang – Die Gemeinde zahlt für die Verschönerung gut zwei Millionen Euro. Zahlreiche Pfaffenhofener waren zur gemeinsamen Sitzung des Gemeinderats und der Teilnehmergemeinschaft (TG) der Dorferneuerung gekommen, um sich die Pläne anzusehen. Ein Mann beschwerte sich, dass der Ortsteil bei der Dorferneuerung lange links liegen gelassen worden sei. Fraunhofer widersprach: Letztlich würde die Gemeinde in den Ortsteil ebenso viel Geld investieren wie in den Hauptort. Bei der Reihenfolge der Umbauarbeiten habe man sich an das Votum der Bürger gehalten, die im Vorfeld eine Prioritätenliste erstellt hatten.

Auch war die lange Verzögerung der Planung in Pfaffenhofen der Pandemie geschuldet, die laut Barbara Donaubauer, Vorsitzende der TG, viele Treffen verhindert habe. Und nicht zuletzt gab es auf ihrem Posten im Amt für ländliche Entwicklung (ALE) personelle Veränderungen: Donaubauer ist bereits die dritte TG-Vorsitzende für Jesenwang.

Grundstückskäufe abgeschlossen

Kleiner Vorteil der Verzögerungen: Wie Fraunhofer ausführte, hatte er sich in dieser Zeit mit den Anwohnern über sämtliche Grundstückskäufe geeinigt, die für den Umbau der Straße nötig sind.

Laut Planung muss die Dorfstraße schon aus technischen Gründen erneuert werden. Da viele Teilabschnitte keinerlei Gefälle aufweisen, entstehen dort bei Regen immer wieder Pfützen. Das wird nun behoben, wodurch die Straße leicht wellenförmig wird, aber nicht so, dass man es beim Autofahren merkt, „zumindest wenn man nicht mit 100 durch den Ort rast“, so der Planer. Allerdings müssten einige Hofeinfahrten an das neue Höhenniveau der Fahrbahn angepasst werden. „Das ist nicht zu vermeiden“, sagte der Planer.

Die Straße bekommt künftig auf der Nordseite einen Gehweg. Auf der Südseite wird ein befahrbarer Streifen geplant, auf den große Fahrzeuge bei Begegnungsverkehr ausweichen können. Auch der Weiher wird neu gestaltet und bekommt unter anderem eine Sitzbank und eine Kneipp-Anlage.

Kriegerdenkmal wird versetzt

Die größten Änderungen wird es am Dorfplatz geben. Hier wird das Kriegerdenkmal versetzt, um mehr Raum zu haben. Die Fahrbahn wird auf dieser Höhe verengt, was zur Verkehrsberuhigung beitragen soll. Sitzmöglichkeiten und Fahrradständer sind vorgesehen, der Platz wird mit Naturstein gepflastert.

Letzteres mache Älteren Sorgen, so Vize-Bürgermeister Alfons Schlecht (Einigkeit). Die Senioren befürchten ein Kopfsteinpflaster, das den Weg zum benachbarten Friedhof mit dem Rollator erschweren könnte. Laut Planer wird das aber kein Problem werden: Das geplante Pflaster sei eben und fugenlos – ähnlich wie am Gemeinschaftshaus. Sowohl Gemeinderat als auch Teilnehmergemeinschaft segneten die Planung einstimmig ab.