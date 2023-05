„Der beste Ort der Welt“: Ein Streifzug durch Jesenwangs Geschichte

Von: Andreas Daschner

Alte Jesenwanger Heimatbücher. Auch in ihnen hat Rainer Schmid recherchiert – und so manche Anekdote ausgegraben. © ad

Ein Jahr lang hat Kulturreferent Rainer Schmid recherchiert. Herausgekommen ist ein Ritt durch 1250 Jahre Jesenwanger Ortsgeschichte, den er im Rahmen des Jubiläumsjahres vor knapp 100 Zuhörern im Gemeinschaftshaus präsentierte. Ergebnis seiner Recherche: „Jesenwang ist der beste Ort der Welt.“

Jesenwang – Das jedenfalls wurde Schmid nicht müde zu betonen – und begründete dies unter anderem damit, dass der Ort schon im Mittelalter oft seiner Zeit voraus war. Und das schon bei der Gründung. So sei Jesenwang zum Teil deutlich älter als etwa Fürstenfeldbruck, Aich oder Nassenhausen. Dass aber ausgerechnet Moorenweis ein früheres Gründungsdatum hat, wurmt Schmid ein wenig – aufgrund der traditionellen Rivalität der Burschenvereine.

Doch das war nur ein Punkt in dem launigen Vortrag, mit dem sich Schmid durchaus einer großen Herausforderung gestellt hatte: 1250 Jahre Geschichte in 90 Minuten zusammenzufassen. Dabei legte der Hobby-Historiker nicht Wert auf Vollständigkeit, sondern grub auch Anekdoten aus, die dem einen oder anderen Zuhörer noch neu gewesen sein dürften.

Gebeine des Heiligen Rasso gestohlen

So erklärte Schmid zum Beispiel, warum es in der Kirche Bergkirchen eine kleine Reliquie der Grafrather Rasso-Kirche gibt. Seinen Ursprung habe dies im St.-Rasso-Kirchenraub von 1867. „Damals wurden in der Nacht auf 30. Januar die Gebeine des Heiligen Rasso aus der Kirche gestohlen – eine Freveltat“, erzählte Schmid. Die Knochen wurden aber wiedergefunden – unter anderem im März des gleichen Jahres vor der Kirchentür in Bergkirchen. Die Reliquie gab es als Dank dafür, dass der Mesner die Gebeine wieder an die Rasso-Kirche zurückgegeben hatte.

Auch wusste Schmid zu berichten, welche Herausforderung es 1825 noch war, Kinder an der Jesenwanger Schule zu unterrichten. Der erste Jesenwanger Lehrer hieß Joachim Vogg. „Er war für 170 Kinder verantwortlich“, erzählte der Kulturreferent. 38 Jahre lang blieb Joachim Vogg unter diesen Bedingungen Lehrer im Ort – was Schmid mutmaßen ließ: „Der hat seinen Job geliebt.“

Ein Graben spaltet zwei Dörfer

Weiter in der Vergangenheit zurück – nämlich im Jahr 1752 – liegt der Wildmoos-Prozess. „Damals gab es einen schon 40 Jahre währenden Streit zwischen Jesenwang und Moorenweis wegen der unklaren Gemarkungsgrenze im Moos“, so Schmid. Gefordert war ein breiter Graben mitten durch Moos, um die Grenze zu verdeutlichen. „Ein Gericht hatte das aber abgelehnt“, berichtete Schmid. Doch daran fühlten sich die Streithähne offenbar nicht gebunden. „Denn den Graben gibt es heute noch“, sagt Schmid und zeigte Luftaufnahmen, auf denen die Spuren davon sichtbar waren.

Alte Fotos hat Schmid bei seiner Recherche ebenfalls ausgegraben. Eines davon zeigt den Kirchenraum von St. Willibald – völlig weiß und ohne die bekannten Sterne und Blumen an der Decke. Diese wurden irgendwann überkalkt und erst 1910 wieder freigelegt.

Neben diesen Anekdoten erinnerte Kulturreferent Rainer Schmid auch an viele andere Ereignisse in der 1250-jährigen Ortsgeschichte – so unter anderem an die Gründung der politischen Gemeinde im Jahr 1818, an den internationalen Flugtag 1969 zu dem 50 000 Menschen auf den Jesenwanger Flugplatz kamen, und natürlich auch an Olympiasieger Innozenz Stangl, der mit dem Gewinn der Goldmedaille 1936 im Mannschaftsmehrkampf der Turner den Ort Jesenwang weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht hat.

Als Jesenwang noch Oasinwanc hieß

Den Auslöser dafür, dass Jesenwang heuer seine 1250-Jahrfeier begeht, kann man in der Michaelkirche sogar im Bild bewundern. In einem Deckenfresko ist die Übergabe der Urkunde festgehalten, in der der Ort erstmals erwähnt wurde: Eine Kirchenschenkung eines Raholf an das Erzbistum Freising, datiert auf den 15. August 773.



Jesenwang wird darin noch unter seinem alten Namen Oasinwanc erwähnt. Wie Schmid ausführte bezieht sich dieser einerseits auf einen Adligen Oaso, der vermutlich zum Adelsgeschlecht Huosi gehörte. „Die Endung ,wanc‘ deutete früher auf Wiesen- und Viehzuchtsiedlungen hin“, erläuterte der Kulturreferent. Der Ortsname erfuhr laut Schmid im Laufe der Jahre noch andere Schreibweisen, zum Beispiel Uesenwang. So hätten „Uesenwanger“ als Schreiber in Landsberg gedient, hat Schmid herausgefunden. ad

