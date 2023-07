4000 Besucher feiern Jesenwangs Jubiläum

Von: Andreas Daschner

Teilen

Bei so einem großen Fest ist auch der Gemeindechef zu allem bereit: Bürgermeister Erwin Fraunhofer (Mitte) bei einer Tanzvorführung. © Peter Weber

Ein Dorf wird 1250 Jahre alt, und alle feiern mit. Das Jubiläumsfest in Jesenwang übertraf vor allem am Samstag alle Erwartungen. Bis zu 4000 Besucher tummelten sich auf der extra für die Feier gesperrten Landsberger Straße.

Jesenwang – Bürgermeister Erwin Fraunhofer strahlte am Samstag übers ganze Gesicht. Bereits am Nachmittag waren mehr als 2000 Menschen auf der Festmeile unterwegs. „Wir sind überwältigt, sagte der Rathauschef. Nie habe man mit so einem Ansturm gerechnet – zumal sich die Besucherzahl bis zum Auftritt der Band Cagey Strings am Abend noch verdoppelte. Zum Vergleich: Jesenwang hat 1700 Einwohner. „Das ist ja wie beim Altstadtfest in Fürstenfeldbruck – Wahnsinn“, freute sich Fraunhofer.

Festmeile begeistert die Gäste

In der Tat hat das Dorf so ein Fest noch nicht gesehen – sagte zumindest der alteingesessne Jesenwanger Johann Schmid. „Ich war damals schon bei der 1200-Jahr-Feier dabei“, erzählte er. Damals habe es einen Festabend im Gemeinschaftshaus gegeben. Die Festmeile 50 Jahre später sei einfach zeitgemäß. „Hier ist alles optimal durchdacht, für jeden ist etwas dabei“, schwärmte Schmid.

„Hier ist alles optimal durchdacht, für jeden ist etwas dabei“, schwärmte Johann Schmid (2.v.r.). © Peter Weber

Dabei begannen die Feierlichkeiten nicht unbedingt nach Plan. Weil ein Lkw mit Licht- und Tontechnik in München liegen geblieben war, verzögerte sich der Aufbau der Bühne, auf der eigentlich ein historisches Theater der Kinder aus Kinderhaus und Grundschule stattfinden sollte. Doch die Bühne konnte nicht von allen genutzt werden.

Tolles Kindertheater trotz Technik-Panne

Die kleinen Darsteller ließen sich davon aber nicht entmutigen und begeisterten die Zuschauer trotzdem. Sie führten historische Szenen unter anderem von der urkundlichen Ersterwähnung des Ortes, der mittelalterlichen Historie und der Römerzeit einfach teils auf der Bühne und teils davor auf.

Weil die Techniker aber in Windeseile arbeiteten und den Zeitverzug von anfänglich mehr als vier Stunden auf gerade mal noch sechs Minuten verkürzten, darf der aus den Gemeinderatsmitgliedern bestehende Festausschuss den Samstag als vollen Erfolg verbuchen. Ein tolles Rahmenprogramm tat dazu sein Übriges. Vor allem die zahlreichen historischen Vorführungen und Stände fanden großen Anklang.

Wagner fasziniert den Kreisheimatpfleger

So zum Beispiel auch bei Kreisheimatpfleger Markus Wild, der fasziniert dabei zusah, wie ein Wagner ein Wagenrad mit Eisen versah. „Das ist schon etwas Besonderes. Das ist ein Handwerk, dass man sonst nicht zu sehen bekommt.“ Überhaupt sei es schön, wie viel Wert die Gemeinde bei der Feier auf ihr historisches Erbe gelegt habe.

Da raucht’s: Wagner Wolfgang Linke (r.) im Einsatz. © Peter Weber

Flachserei reist mit Eselswagen an

Neben dem Wagner waren auch weitere alte Handwerke zu sehen: bei einem Korbflechter und in der Spinnstube. Beim Schmied beobachtete der fünfjährige Leo interessiert, wie der drei Jahre ältere Thomas mit Hammer, Amboss und glühendem Eisen einen Nagel schmieden durfte. Bei der Seilerei von Ute Krolik konnten die Besucher selbst Seile drehen – und sich damit ein lebendiges Bild eines fast ausgestorbenen Berufs machen. Der Seiler Eugen Hund kennt jedenfalls nur noch zwei weitere Handwerker dieser Art in ganz Deutschland.

Auf Regen folgt am Sonntag die Sonne

Die Schausteller waren ebenfalls begeistert von der Jubiläumsfeier. Sattler Michael Ruoff freute sich über die vielen Gespräche mit den Besuchern. Und Uschi Plachetka, die mit ihrer Flachsverarbeitung mit dem Eselswagen aus Geltendorf angereist war, sagte: „Das Fest ist toll und sehr liebevoll gemacht.“

Mit Regen startete der Festsonntag. Daher gab‘s Schirme für die Gäste, Bezüge für die Fahnen. © Andreas Daschner

Lediglich beim Gottesdienst und den Festreden am Sonntagvormittag wurde den Jesenwangern das Fest ein wenig verregnet. Ebenso war es bei der Segnung der Kunstwerke des von der Hans-Stangl-Stiftung organisierten Künstlersymposiums. Dennoch war Stiftungsvorstand Anton Reichenbach sehr zufrieden mit der Resonanz auf die Arbeit Künstler. Später riss der Himmel aber auf, sodass auch der restliche Sonntag ein voller Erfolg war.

Voller Ort: Rund 4000 Besucher feierten mit. © Peter Weber

Das Fazit von Kulturreferent und Moderator Rainer Schmid: „1250 Jahre – der geilste Ort der Welt feiert Jubiläum.“ Widersprochen hat ihm niemand.