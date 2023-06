Gewerbegebiet wächst: Anwohner befürchten noch mehr Lärm

Von: Andreas Daschner

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets am Hochweg sorgt für Ärger bei Anwohnern. Sie befürchten mehr Lärm, nachdem sie bereits mit den Emissionen des Kiesabbaus und des Flugplatzes leben müssen.

Jesenwang – Der Gemeinderat hält dennoch an den Plänen fest.

Der Sitzungssaal war gut gefüllt, als der Gemeinderat in einer mehr als dreistündigen Marathonsitzung die Einwendungen der Behörden und Bürger gegen den Vorentwurf des Bebauungsplans behandelte. Dabei entwickelte sich eine rege Diskussion mit den anwesenden Anwohnern. Vor allem der befürchtete zusätzliche Lärm durch die Gewerbebetriebe war ein großes Thema. Denn dieser käme noch zum Fluglärm und die Emissionen der Kieslaster in dem Gebiet hinzu.

Grenze nicht erreicht

„Jeder Gemeinderat sollte sich die Frage stellen, wie er die Sache sähe, wenn er dort wohnen würde“, sagte ein Anwohner. Dennoch stimmten die Ratsmitglieder einstimmig dafür, den Vorentwurf in dieser Hinsicht unverändert zu lassen. Sie folgten damit der Argumentation des Planers Frank Reimann, der eine Gesamtbetrachtung des Lärms nicht für notwendig hält. Laut Reimann würden die Schallwerte von Gewerbe, Verkehr und Flugbetrieb immer getrennt ermittelt. Eine Gesamtbetrachtung werde dann nötig, wenn die Grenze der Gesundheitsgefährdung überschritten wird. 70 Dezibel tagsüber und 60 Dezibel nachts würden aber bei Weitem nicht erreicht. Vielmehr würden sogar die zulässigen Lärmpegel für ein Mischgebiet von 60 Dezibel tags und 45 Dezibel nachts unterschritten.

Das wiederum warf die Frage auf, ob die direkten Nachbarn der Erweiterungsflächen auch tatsächlich in einem Mischgebiet liegen. Als solches sind die betroffenen Grundstücke jedenfalls im Flächennutzungsplan ausgewiesen. Die Anwohner halten dagegen, dass faktisch aber eine andere Situation bestehe. So wandten mehrere Betroffene ein, dass entlang der Römerstraße eine reine Wohnnutzung stattfinde und somit in der Realität ein Wohngebiet bestehe. Für dieses würden niedrigere Emissionsgrenzwerte gelten.

Mischgebiet

Diese Argumentation wird laut Reimann aber durch ein noch nicht bebautes Grundstück an der Römerstraße zunichtegemacht: „Denn dort könnte noch Gewerbe entstehen.“ Bei einer entsprechenden Bauvoranfrage für dieses Grundstück würde auch die Kreisbehörde das so bewerten und von einem Mischgebiet ausgehen, so der Planer.

Reklametafeln

Einen Teilerfolg erzielten die Anwohner bei den Vorgaben für beleuchtete Reklametafeln. Diese dürfen im Bereich der Römerstraße nicht zu den Wohnbauten hin aufgestellt werden. Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) geht zwar davon aus, dass die Firmen dort ohnehin keine Werbetafeln aufstellen werden, da sie von der Straße aus kaum zu sehen seien. Der Gemeinderat beschloss dennoch das Verbot.

Auf Anregung von Corinna Winkler (Einigkeit) wurden Tankstellen im Gebiet ausgeschlossen. Fraktionskollege Johann Wimmer sagte: „Eine Tankstelle würde ein Klientel anziehen, das wir lärmtechnisch dort nicht wollen.“

An der Planung wurden kleinere Änderungen vorgenommen, wobei das Gremium grundsätzlich an der Erweiterung festhielt. Die Pläne werden nun überarbeitet und dann erneut öffentlich ausgelegt. Dann können Behörden und Bürger nochmals Einwände vorbringen. ad

