Das größte Kinderhaus des Westens ist eröffnet

Der zweite Bauabschnitt des Gebäudes am Keltenbogen wurde offiziell eingeweiht. Das größte Kinderhaus im westlichen Landkreis steht nun in Jesenwang.

Jesenwang –Rund 120 Kinder finden künftig einen Betreuungsplatz. Vier Kindergarten- und zwei Krippengruppen können im Kinderhaus St. Michael untergebracht werden. Allerdings sind noch nicht alle belegt. „Das Obergeschoss haben wir für die Zukunft ausgebaut“, sagte Bürgermeister Erwin Fraunhofer. Angesichts der Neubaugebiete in der Gemeinde rechnet er schon bald mit einem entsprechenden Bedarf. Vorerst werden zwei Kindergarten-, eine Zwischen- und eine Krippengruppe betreut.

Nach dem Baubeginn im August 2017 war das Haus schon im Januar in Betrieb gegangen. Die offizielle Einweihung, die von Pfarrer Wolfgang Huber und Pfarrerin Sabine Huber vorgenommen wurde, hat Fraunhofer aber bewusst ins Frühjahr gelegt: „Wir wollten feiern, wenn schon Leben in der Bude ist.“ Schließlich sollten die Festgäste auch die Möglichkeit haben, bei einem Tag der offenen Tür einen Blick ins Kinderhaus zu werfen.

Ökonomisch, ökumenisch, effektiv

Bei der Segnung des Hauses sowie der eigens bei einem Münchner Kirchenausstatter angeschafften sechs Glaskreuze für die Gruppenräume leistete sich Fraunhofer einen Freud’schen Versprecher: Er kündigte die Segnung als ökonomische statt als ökumenische Weihe an. Pfarrer Manfred Huber nahm’s mit Humor und konterte: „Willkommen zu unserer effektiven Einweihung.“ Dabei hatte Fraunhofer gar nicht so unrecht mit seinem Versprecher, wie ein Blick auf die Kosten zeigt. Ursprünglich sollte der zweite Bauabschnitt – eine Krippengruppe stand bereits zuvor – nämlich 2,7 Millionen Euro kosten. Tatsächlich fielen am Ende aber nur 2,35 Millionen Euro an. Und auch die muss die Kommune nicht alleine tragen. Es gibt einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Inklusive dem ersten Bauabschnitt kostete der Bau nun insgesamt 3,5 Millionen Euro.

Kapazität war erschöpft

Eine dringend notwendige Investition, wie der Rathauschef erklärte. „Im alten Kindergarten an der Kirchstraße sind wir zunehmend an die Grenzen gestoßen.“ Die Kapazität sei ausgeschöpft gewesen, die Räume entsprachen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben und seien von der Kindergartenaufsicht zum Teil nur noch geduldet gewesen. Darum hat der Gemeinderat Anfang 2017 beschlossen, den zweiten Bauabschnitt zu realisieren.

Neben dem ausgebauten Obergeschoss entstanden im Erdgeschoss drei neue Gruppenräume sowie ein Mehrzweckraum und ein großes Foyer, das bei schlechtem Wetter auch als Spielfläche dienen kann. Fraunhofer gefiel das Ergebnis: „Es ist ein schönes, helles Kinderhaus, das einen besonderen Akzent am Ort setzt.“ Was Vize- Landrätin Martina Drechlser betätigte: „Mit seinen hellen Räumen ist das größte Kinderhaus im westlichen Landkreis sehr gelungen.“

Ihren Anteil daran hatten auch die Architekteneheleute Stefan Bauer und Barbara Rieder-Bauer. Der Planer lieferte bei der Danksagung an die beteiligten Firmen und Behörden im Rahmen der Einweihungsfeier noch ein besonderes Bonmot, als er sagte: „Ich mach’s ganz kurz, darum darf auch ich reden und nicht meine Frau.“