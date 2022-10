Im Vertrauen auf Gott 100 Jahre alt geworden

Von: Hans Kürzl

Teilen

Die Jubilarin (vorne) mit ihren Gratulanten (v.l.): Pastor Rudolf Albitt, Bürgermeister Erwin Fraunhofer, Schwiegertochter Margaret und Sohn Roland Schlick. © . peter weber

Einen ganz besonderen Geburtstag hat Dorothea Schlick feiern können. Die Jesenwangerin wurde stolze 100 Jahre alt.

Jesenwang – An vielen Stellen hat es das Leben gut gemeint mit der Jubilarin, doch es gab auch Schicksalsschläge zu verkraften.

„Ich habe in meinem langen Leben oft Gottes Hilfe erfahren“, sagt die 100-Jährige, die seit 2019 im Jesenwanger Seniorenheim lebt, bescheiden. Der Glaube habe ihr oft geholfen. Dorothea Schlick ist Mitglied der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Puchheim.

Flucht in letzter Minute

Geboren wurde die Jubilarin im niederschlesischen Liegnitz. das heute zu Polen gehört. Dort besuchte sie die Handelsschule und arbeitete später als Bürokraft. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg. Von 1939 bis 1941 absolvierte Dorothea Schlick einen zweijährigen Frauen-Hilfsdienst in einer Schwesternstation. Danach wurde sie in Lüben als Kriegshelferin eingesetzt – bis die Front in ihre Heimat vorrückte.

Weil die damaligen Machthaber die Bevölkerung kaum warnten, gelang die Flucht erst in letzter Minute. „Wir haben den Kanonendonner schon gehört“, erinnert sich die 100-Jährige. Sie ist dankbar, dass sie damals viel Glück hatten. Glück war es auch, dass ihre Dienststelle kurz vor knapp nach München versetzt worden war.

In der bayerischen Landeshauptstadt erfuhr sie dann, dass ihrer Familie die Flucht gelungen war und dass sie in Unterpfaffenhofen zusammengekommen war.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dort fand Dorothea Schlick auch ihr privates Glück. Auf einem Betriebsfest lernte sie ihren Mann kennen. Geheiratet hat das Paar 1946. 66 Jahre gingen die beiden Hand ins Hand durchs Leben – bis zu seinem Tod. Ein Jahr nach der Hochzeit kam Sohn Roland zur Welt. Er sollte das einzige leibliche Kind bleiben. 1960 kam ein Pflegesohn hinzu. Der Kontakt zwischen ihm und der Jubilarin ist bis heute sehr herzlich. Vier Enkelkinder und neun Urenkel zählen heute auch noch zur Familie.

Von Unterpfaffenhofen nach Olching

Bis Mitte der 1960er-Jahre lebte die Familie in Unterpfaffenhofen. 1965 zog sie nach Olching. Dort lebte Dorothea Schlick bis 2010 und unternahm mit ihrem Mann einige Reisen. „Flusskreuzfahrten, das war ihr Ding“, erzählt Sohn Roland. Bis zum Schwarzen Meer oder nach St. Petersburg führten die Touren.

2010 zog die Jubilarin in ein Seniorenheim im oberfränkischen Heiligenstadt. Doch Sohn Roland holte sie zurück in den Landkreis Fürstenfeldbruck – und zwar ins Jesenwanger Seniorenheim. Dort fühlt sich Dorothea Schlick wohl und genießt die täglichen kleinen Spaziergänge mit Sohn oder Pflegesohn. Eine Partie Schach gehört immer wieder mal mit dazu. „Da muss man sich schon sehr anstrengen, um sie schlagen zu können“, erzählt Sohn Roland. Seine Mutter noch so erleben zu dürfen, empfindet er als große Gnade.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.