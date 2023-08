Immer sportlich, immer gesellig: 102. Geburtstag gefeiert

Von: Hans Kürzl

Gratulationsrunde für Maria Grosse: Bürgermeister Erwin Fraunhofer, Jürgen und Sabine Hufschlag sowie Enkel Nils Hufschlag. © Weber

Die Drehorgel spielte schwungvoll auf, ein paar klatschten dabei. Und viele schüttelten die Hand von Maria Grosse, die jetzt im Seniorenheim von Jesenwang ihren 102. Geburtstag feierte.

Jesenwang – So wurde auch ihr „Hundertster“ ein wenig nachgeholt, der wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden konnte. Für Jesenwang gratulierte Bürgermeister Erwin Fraunhofer sehr herzlich. Eines seiner Geschenke war die Festschrift zur 1250-Jahr-Feier. Das Geburtstagskind wird sie gerne lesen. Dazu sei keine Brille nötig, wie ihre Angehörigen durchaus bewundernd erzählen.

Die in Ostpreußen geborene und aufgewachsene Maria Grosse ist viel herumgekommen. Für die ersten Schritte ins Berufsleben zog es sie nach Berlin, wo sie Sport studierte. Überhaupt war Grosse sehr sportlich. „Tennis, Skilaufen, Wandern und Radfahren“, zählt Tochter Sabine Hufschlag die Leidenschaften auf.

Bis vor zwölf Jahren sei ihre Mutter noch auf Skiern gestanden, fügt die einzige Tochter noch hinzu. Außerdem hat die Jubilarin drei Enkelkinder. Nach dem Studium war sie als Grundschullehrerin tätig. Ihre erste Anstellung fand sie im hohen Norden, im schleswig-holsteinischen Lübeck. Später brachte ihr Beruf, den sie mit viel Engagement ausübte, Maria Grosse in den Südwesten der Bundesrepublik. Sie habe bei ihren Schülern stets Wert auf Disziplin gelegt, weiß die Tochter. Die Schüler wussten dies offenbar zu schätzen. „Sie hat sich immer gefreut, wenn lange nach der Schulzeit jemand zu ihr wieder Kontakt aufgenommen hat.“ Einige der Wesenszüge hat Sabine Hufschlag bei ihrer Mutter auch im familiären Bereich erlebt. „Mutter weiß, was sie will. Und sie war akkurat“, erklärt die Tochter. Gleichzeitig sei ihre Mutter sehr gesellig gewesen und habe großen Wert auf gute Freundschaften gelegt.

Außerdem lernte Maria Grosse andere Kulturen kennen, etwa in Indien und Tunesien. Im Alter von 97 Jahren zog die Seniorin zur Tochter nach Kottgeisering, ehe der Wechsel ins Seniorenheim folgte. „Die Nähe war uns wichtig“, berichtet Sabine Hufschlag. So wisse sie ihre Mutter nicht nur gut betreut, sondern könne sie auch oft und regelmäßig besuchen.

