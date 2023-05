Erweiterung des Gewerbegebiets rückt näher

Das Rathaus in Jesenwang.

Jesenwang

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets am Hochweg in Jesenwang hat die erste von einigen Hürden genommen.

Jesenwang – Bei der ersten Auslegung des Vorentwurfs für die nötige Änderung des Flächennutzungsplanes kamen von den Bürgern und Behörden nur wenige Einwendungen. Viele davon betrafen zudem den Bebauungsplan, der parallel aufgestellt wird.

Die Planung blieb deshalb weitgehend unverändert.

Vonseiten der Bürger lag überhaupt nur eine Stellungnahme vor: Ein in der Nähe wohnender Jesenwanger befürchtete mehr Schwerlastverkehr vor der Schule auf der Römerstraße, wenn die Laster nicht über die vorgesehene neue Erschließung durchs Gewerbegebiet fahren. Um die Route an der Schule vorbei so unattraktiv wie möglich zu machen, plant die Gemeinde jedoch einige Umbauten.

Demnach soll auf der Kreisstraße von Mammendorf kommend ein eigener Abbiegestreifen errichtet werden, der die Kraftfahrer bereits vor der Römerstraße ins Gewerbegebiet leiten soll. Von St. Willibald kommend wird die Route ins neue Gebiet zur Vorfahrtsstraße – samt Verschwenkung an der Römerstraße, die ein Einbiegen dort erschweren soll.

Außerdem soll geprüft werden, ob durch bauliche Maßnahmen Engstellen in der Römerstraße geschaffen werden können. Allerdings muss laut Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) dabei berücksichtigt werden, dass auch der Bus dort noch fahren können muss. Und nicht zuletzt sollen Schilder die Kraftfahrer auf die Route durchs Gewerbegebiet leiten.

Der Gemeinderat segnete die Planung nach der Abwägung aller Einwendungen einstimmig ab. Der Vorentwurf wird nun ein weiteres Mal ausgelegt. Zuvor sollen Ende Mai aber noch die Einwendungen zum Bebauungsplan abgewogen werden. ad

