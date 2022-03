Jesenwang hat noch ordentlich Tafelsilber in der Hinterhand

Von: Andreas Daschner

Das Rathaus in Jesenwang soll im Rahmen der Sanierung auch einen neuen Eingangsbereich bekommen. © mm

Finanziell hat die Gemeinde Jesenwang der Corona-Krise bislang erfolgreich getrotzt.

Jesenwang – Zwar schrumpfen aufgrund von größeren Investitionen die Rücklagen ein wenig. Aber die Kommune hat weiterhin Geld auf der hohen Kante – und Sachwerte, die im nun verabschiedeten Haushalt nicht auftauchen.

Satte 14 Baugrundstücke hat die Gemeinde noch in der Hinterhand. Diese ließen sich bei Bedarf zu Geld machen. Doch der Bedarf besteht heuer nicht, wie Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) bei den Haushaltsberatungen sagte: „Wir müssen weder neue Schulden aufnehmen, noch unsere Grundstücke verkaufen.“ Alle Ausgaben können aus dem laufenden Haushalt oder den Rücklagen gedeckt werden.

Knapp 900 000 Euro muss die Gemeinde voraussichtlich von ihrem Ersparten entnehmen. „Aber am Ende des Jahres hätten wir dann trotzdem noch eine Million Euro Rücklagen“, sagte Fraunhofer. Zudem stehen für die Investitionen ein Überschuss von einer knappen Viertelmillion Euro aus dem Verwaltungshaushalt zur Verfügung.

Ausgegeben wird das Geld unter anderem für die Erweiterung des Gewerbegebiets, den Rathausumbau, die Sanierung des Leichenhauses und für mehrere Straßenbaumaßnahmen. Der Teilausbau von Garten- und Buchenweg schlägt hier ebenso zu Buche wie der Bau einer Verkehrsinsel an der Römerstraße.

Aber auch die Ausgaben für die Ausweisung von Tempo-30-Zonen auf allen Ortsstraßen (8000 Euro) und die digitalen Fahrgastanzeigen an den Bushaltestellen (9000 Euro) fallen unter diesen Posten.

Trotzdem schrumpfen in Jesenwang nicht nur die Rücklagen, sondern auch die Schulden. Etwas mehr als 100 000 Euro kann die Kommune tilgen, sodass am Ende des Jahres noch gut eine Million Euro offen bleibt. „Unsere Rücklagen und die Schulden heben sich damit praktisch auf“, sagte Fraunhofer.

Der Rathauschef erklärte, man sei bislang gut durch die Corona-Zeit gekommen. „Wie es mit dem Krieg in der Ukraine weitergeht, weiß keiner“, so Fraunhofer weiter.

Nachdem auch Kämmerer Richard Furtmeier in seinem Vorbericht von einer soliden Finanzlage in der Gemeinde Jesenwang spricht, kam der Rathauschef zu dem Schluss: „Wir sind gut gerüstet für die Zukunft und haben auch noch Vermögenswerte in der Hinterhand.“

