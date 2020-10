Auch Jesenwang erhöht die Hundesteuer

Auch Jesenwanger Hundebesitzer müssen künftig mehr Steuern berappen.

Jesenwang – Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an, die Steuersätze in allen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf anzugleichen. Für Jesenwang bedeutet dies eine Erhöhung der jährlichen Steuer für den ersten Hund von 60 auf 70 Euro. Zweithunde kosten künftig 120 statt 100 und jeder weitere Hund 150 statt 125 Euro. Die Steuer für Kampfhunde steigt von 600 auf 700 Euro. Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) sprach von einer moderaten Erhöhung, „zumal der Betrag in den vergangenen neun Jahren unverändert war“. ad