Großes Interesse an Info-Abend, aber auch Skepsis gegenüber Windrad-Plänen

Von: Andreas Daschner

Bei Jesenwang könnten vier Windräder gebaut werden. Beispie © dpa

Vier Windräder sollen südlich von Jesenwang entstehen. Bei den Bürgern ist dieser Windpark aber nicht unstrittig.

Jesenwang – Das wurde bei einem Infoabend mit rund 120 Teilnehmern im Flugplatzrestaurant Fly-in deutlich. Dabei ging es nach Ansicht einiger nicht immer fair zu.

Einer der meist gesprochenen Sätze im Fly-in war: „Ich habe nichts gegen die Windkraft, aber...“ – mit wechselnden folgenden Argumenten. Einige der Anwesenden stellten die Leistungsfähigkeit der Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Freising infrage, die den Windpark bauen möchte. Auch ein angeblicher Zukauf von Atomenergie aus Frankreich und die Zerstörung von Waldflächen durch die Windräder waren ein Thema.

Ein Vorbescheid

Für ein Windrad hat die BEG bereits einen genehmigten Vorbescheid. Nachdem jüngst die Bundesländer mit dem sogenannten Wind-an-Land-Gesetz verpflichtet wurden, Flächen für die Windenergie auszuweisen und daraufhin auch die in Bayern geltende 10H-Regelung aufgeweicht wurde, sollen es nun mehr Anlagen werden. Vier Stück mit einer Höhe von 247 Metern und einem Rotordurchmesser von 160 Metern könnten im Wald südlich von Jesenwang errichtet werden. Kosten: 35 Millionen Euro. Damit könnten dann laut Andreas Henze vom BEG-Vorstand rund 53 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden.

Gewerbesteuer

Bürger sollen sich durch Nachrangdarlehen an dem Projekt beteiligen können, die Gemeinde kann Mitglied einer Betreibergesellschaft werden. Diese soll in Jesenwang angesiedelt werden, sodass für die Kommune auch Gewerbesteuer abfällt. Es sind aber noch Fragen unter anderem zum Artenschutz, Lärm und Schattenwurf zu klären, ehe es so weit ist.

Etwaige Emissionen sieht Andreas Henze vom BEG-Vorstand aber nicht als Hürde an. „Aufgrund der Abstände zum Ort dürfte es da keine Probleme geben.“ Denn die Windräder sollen nicht nur 1000 Meter von der Wohnbebauung entfernt stehen, wie es die aufgeweichte 10H-Regelung für Anlagen in Wäldern vorsieht. Wegen der Platzrunde für den Flugplatz wächst der Abstand zu Jesenwang auf fast 1700 Meter an.

Leistungsfähig genug?

Ein Bürger verwies auf den näher liegenden Weiler Reichertsried und die Grafrather Johannishöhe. Henze dazu: „Auch hier müssen wir die Vorgaben des Immissionsschutzes einhalten.“ Ein anderer Bürger zog einen Vergleich zwischen BEG und den Stadtwerken Fürstenfeldbruck: „Das ist ist wie der TSV Jesenwang zum FC Bayern München.“ Der Bürger glaubte nicht, dass die Genossenschaft leistungsfähig genug ist, um das Projekt zu stemmen.

Dem hielt Henzes Vorstandskollege Werner Hillebrand-Hansen entgegen, dass die BEG jährlich vom Genossenschaftsverband geprüft werde und alle bisher geprüften Abschlüsse bis einschließlich 2021 ohne jegliche Mängel durchgingen. Der Grafrather Gemeinderat Arthur Mosandl bezeichnete den Angriff als „agitatorische Einlassungen, die nicht fair sind.“

Atomstrom

Auch der Bürger, der behauptete, Deutschland müsse im Zuge der Energiewende Atomstrom aus Frankreich zukaufen, erhielt Gegenwind. „Ich dachte, dieses Märchen sei längst aus der Welt, nachdem Frankreich sich mit seinen maroden Atomkraftwerken im Winter nicht einmal selbst versorgen konnte“, hielt ein anderer Jesenwanger entgegen.

Zum Verweis, dass je Windrad knapp 3000 Quadratmeter Wald zerstört würden, sagte Hillebrand-Hansen: „Das ist nicht unsere Entscheidung. Die Gesetze lassen uns keine andere Wahl, als in den Wald zu gehen.“ Und Bürgermeister Erwin Fraunhofer stellte angesichts der Gesetzeslage klar: „Es geht nicht mehr darum, ob der Windpark gebaut wird, sondern nur noch darum, wer ihn baut.“ Und da hält der Rathauschef eine Bürgergenossenschaft für eine bessere Lösung als einen großen Investor.

