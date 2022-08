Musiker in Jesenwang liefern a weng Jazz aus Jazzweng

Von: Andreas Daschner

Teilen

Musizieren seit rund zehn Jahren miteinander: (v.l.) Herberth Hofmuth, Jörg Hillebrand, Toni Burmair, Toni Trohorsch, Markus Rothtauscher und Bernhard Bohne sind Jazz a weng. © da Grande

Ein Verein ist diese Band nicht. Trotzdem steht sie auf der Vereinsliste auf der Internetseite der Gemeinde. Das liegt vielleicht daran, dass das Sextett für Jesenwang etwas Besonderes ist – alleine wegen des Bandnamens: Jazz a weng.

Jesenwang – Dass „am Sonntag mein Süßer mit mir segeln gehen will“, weiß der geneigte Fan der Schlagermusik vom gleichnamigen Lied aus den ausklingenden 1920er-Jahren. Aber was passiert eigentlich am Montag oder Dienstag? Die Antwort liefert eine Band aus Jesenwang mit dem Namen Jazz a weng.

Den könnte man einem des Bairischen nicht mächtigen Mitbürger als „Jazz ein wenig“ übersetzen. „Aber der Name ist weniger unserer praktizierten Stilrichtung geschuldet, als vielmehr dem Gründungsort“, sagt Trompeter Markus Rothtauscher. Denn Jesenwang wird im Ort auch mal gerne als Jazzweng City verballhornt.

Evergreens

Allerdings hat Rothtauscher festgestellt, dass der Begriff Jazz im Bandnamen oft gar nicht so sehr von Vorteil ist. „Manchmal wird Jazz in Verbindung mit unbekannten Songs, schrägen Klängen und wilden, minutenlangen Soli jedes Musikers in Verbindung gebracht“, sagt er. Doch davon hört man bei dieser Band nur wenig – a weng eben.

Swingende Evergreens aus den Goldenen Zwanzigern, Songs von Glen Miller oder den Comedian Harmonists stehen vielmehr auf dem Programm. Aber Songs von den Beatles, Whitney Houston und Metallica bekommen bei Jazz a weng ein neues, swingendes Gewand. Alle Songs werden selbst neu arrangiert.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Garniert wird das Ganze mit deutschen Texten zum Schmunzeln. Der „Sheik of Araby“ – ein Jazzsong des Regal Male Trio aus dem Jahr 1922 – wird hier ein Scheich, der mit seinem Geld die WM nach Katar holt. Oder es wird eben jene Geschichte vom sonntäglichen Segeltörn mit dem Süßen textlich an den folgenden Tagen weitererzählt.

Vor zehn Jahren

Rothtauscher hat die Gruppe vor rund zehn Jahren ins Leben gerufen – kurz nachdem er nach Jesenwang gezogen ist. „Ich spielte bereits vor meinem Umzug in einer Band und habe dann in meiner neuen Heimat nach Musikern gesucht“, erzählt er. Eigentlich dachte Rothtauscher, dass es am schwierigsten würde, einen Banjo-Spieler zu finden. „Lustigerweise war er aber der Erste, der sich bei mir gemeldet hat. Dass er auch noch singen konnte, war ein Glückstreffer.“

Dieser „er“ ist Bernhard Bohne, der mit Rothtauscher, Toni Burmair (Klarinette und Gesang), Toni Trohorsch (Klavier), Herbert Hofmuth (Bass) und Jörg Hillebrand (Schlagzeug) das Sextett komplettiert. Gemeinsam spielen sie in Biergärten, bei Hochzeiten, Geburtstagen, in der Furthmühle, im Golfclub und wo es sie sonst noch hin verschlägt. Höhepunkte waren die Auftritte beim Oldtimertreffen am Flugplatz in Jesenwang, bei der BR-Radltour an gleicher Stelle und bei einem VW-Bullitreffen auf einer Alm in Österreich.

Die Songauswahl sorgt dabei regelmäßig für gute Stimmung. „Uns ist wichtig, dass die Stücke möglichst bekannt sind und sie gut swingen“, sagt Rothtauscher. Sie sollen das Publikum zum Mitwippen und Mitschnippen anregen. „Wir haben unser Ziel erreicht, wenn die Gäste sagen: Eigentlich dachte ich, ich mag keinen Jazz, aber das gefällt mir“, sagt der Trompeter und Bandgründer.

Die Serie

stellt Vereine (auch Organisationen und, wie in diesem Fall, lose Gruppen) vor, die in ihrem Ort oder sogar im ganzen Landkreis einzigartig sind.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.