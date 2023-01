„Heute geht ein ganz Großer“: Abschied nach 66 Jahren im Dienst der Kirchenmusik

Von: Andreas Daschner

Bei der Verabschiedung (v.l.) Pfarrer Wolfgang Huber, Christiane Drexler (Vorsitzende Pfarrgemeinderat), Maria und Paul Weigl sowie Konrad Hillebrand. Das entspricht 143 Tagen rund um die Uhr an der Orgel. Christiane Drexler, Vorsitzende Pfarrgemeinderat © . tb

Weit mehr als die Hälfte seines Lebens war Paul Weigl Kirchenmusiker und Chorleiter in Jesenwang. Sogar bei einer Papstmesse in Rom wirkten die Sänger mit. Doch jetzt – nach 66 Jahren – hat der kulturelle Tausendsassa aufgehört.

Jesenwang – „Heute geht in Jesenwang ein ganz Großer.“ Mit diesen Worten verabschiedete Pfarrer Wolfgang Huber Paul Weigl – und wurde durch einen minutenlangen Applaus der Gottesdienstbesucher bestätigt. Dass er in der Gemeinde ein ganz Großer werden konnte, lag auch an dem Posten des Organisten in der Kirche. Denn eigentlich stammt Weigl (86) aus Moorenweis. Doch als ein Kirchenmusiker in der Nachbargemeinde gesucht wurde, zog es ihn vor 66 Jahren dorthin.

Bei einem guten Organisten

Der Oberlehrer Georg Sellwanger war 1956 erkrankt. Gesucht wurde ein Hilfslehrer, der einspringen konnte. Weigl, damals 20 Jahre jung, bewarb sich um den Posten – und bekam ihn. Gelernt hatte er in Freising bei einem „guten Organisten“, wie Weigl erzählt. Gemeint ist der 2016 verstorbene Theo Brand, der sich als Komponist und Musikpädagoge weit über Freising hinaus einen Namen gemacht hatte.

Im Freisinger Dom

Weigl erinnert sich noch gut an seine Ausbildung – vor allem an ein Konzert: „Damals haben wir Brand-Schüler ein Konzert im Freisinger Dom gegeben.“ Vielleicht wurde hier die Keimzelle für Weigls Karriere als Kirchenmusiker gelegt. Seine Aufführungen in Vertretung des Oberlehrers Sellwanger waren jedenfalls ein so großer Erfolg, dass Weigl Organist und Chorleiter blieb – fast sieben Jahrzehnte lang.

Tonaufnahmen

Weigl, der viele Jahre auch Kulturreferent der Gemeinde und Leiter des Männerchors in Jesenwang war, machte den Jesenwanger Kirchenchor sogar jenseits der Mauern der Jesenwanger Kirche zu einer bekannten Größe. Dazu trugen auch vier Tonaufnahmen bei, die unter seiner Leitung entstanden sind: die Schallplatten „Lasst’s a mal was Boarisch’ hörn“ und „Da Hohkrahra und’s Betthupferl“ sowie die CDs „Singend durch das Kirchenjahr“ und eine Aufnahme eines Wohltätigkeitskonzerts für die Renovierung der Michaelkirche.

Bei „Lasst’s a mal was Boarisch’ hörn“ wirkte der bekannte Schauspieler Fritz Straßner („Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ aus dem Jahr 1975) mit. Neben Stücken des Kirchenchors gibt es Werke anderer regionaler Gruppen zu hören, darunter vom Jesenwanger Viergesang, dem Landfrauenchor Fürstenfeldbruck und der Puchheimer Tanzlmusi. „Ich habe bei den Gruppen einfach angefragt, und sie haben gerne mitgemacht“, erinnert sich Weigl.

In Rom

Sogar bis über Deutschlands Grenzen hinaus machte sich der Kirchenchor unter Weigls Leitung einen Namen. Zweimal – in den Jahren 1995 und 2000 – fuhren die Sänger nach Rom und sangen an keiner geringeren Stelle als der Heimat des Papstes: 1995 in einem Seitenaltar des Petersdoms und 2000 vor dem Portal der Basilika. Bei der ersten Reise standen zudem Adventskonzerte in der Kirche Sant’Ignazio auf dem Programm.

Die Rom-Fahrten waren sicher die Höhepunkte in der Geschichte des Kirchenchors – zumal die Sänger bei einer Papstmesse mitwirken durften. „Dass waren viele Eindrücke, die wir da gesammelt haben“, erzählt Weigls Frau Maria, die auch damals an der Seite ihres Mannes stand. Überhaupt betont Weigl, dass er nicht so lange als Kirchenmusiker und Chorleiter hätte wirken können, wenn seine Frau nicht hinter seiner Tätigkeit gestanden hätte.

Viele Posten

Die vielen Posten als Kulturreferent, Chorleiter, Sänger und Organist verschlangen viel Zeit. Christiane Drexler, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, unternahm bei der Verabschiedung Weigls den Versuch einer Rechnung: „Jedes Jahr hat 52 Sonntage, wenn jeder Gottesdienst im Schnitt eine Stunde dauert, sind das 3432 Stunden – das entspricht 143 Tagen rund um die Uhr an der Orgel.“ Dazu kamen weitere Kirchenfeste, Kirchenkonzerte, aber auch Auftritte bei Hochzeiten, Beerdigungen oder Vereinsjubiläen.

Weigl war viel unterwegs. Aber seine Frau Maria winkt ab. „Das war eben so.“ Das Paar feierte im 2021 seine Diamantene Hochzeit – und kann nun gemeinsam auf 66 Jahre von Weigl geprägter Kirchenmusik-Geschichte in Jesenwang zurückblicken.

