Messungen ergeben: Es sind kaum Raser unterwegs

Die Zahl der Raser im Jesenwanger Ortsteil Pfaffenhofen hält sich in engen Grenzen. Das haben verdeckte Tempomessungen nun ergeben.

Jesenwang– Wie Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU) im Gemeinderat ausführte, würden auf der Dorfstraße gerade einmal zwei Prozent der Autofahrer schneller als mit Tempo 55 erwischt. Erlaubt ist dort Tempo 40.

Die Geschwindigkeit von mehr als 9000 Fahrzeugen wurde in der Zeit von 22. Oktober bis 12. November an der Pfaffenhofener Dorfstraße erfasst. Zwar seien 29 Prozent mit mehr als den erlaubten 40 Stundenkilometern gemessen worden. Die meisten davon blieben aber deutlich unter Tempo 50, so der Rathauschef.

In Pfaffenhofen war von Anwohnern oftmals beklagt worden, dass viele Autos mit mehr als 60 Stundenkilometern durch den Ortsteil fahren würden. „Das zeigt, dass die gefühlte Geschwindigkeit oft nicht mit der tatsächlich gefahrenen übereinstimmt“, sagte Fraunhofer.

Josef Bichl (Einigkeit), der selbst in Pfaffenhofen wohnt, sagte, er habe eine deutliche Verbesserung bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit festgestellt – nämlich seitdem an der Straße eine digitale Tempo-Anzeige steht. Auch Fraunhofer ist von der Wirkung dieser Maßnahme überzeugt. ad