Jesenwang plant großes Fest zum 1250. Geburtstag - Windkraft-Antrag ruht

Von: Andreas Daschner

Das Rathaus in Jesenwang.

Die Zahl der Fragen an Rathauschef Erwin Fraunhofer (CSU/BG) hielt sich bei der zweiten Jesenwanger Bürgerversammlung in nur sieben Monaten in engen Grenzen.

Jesenwang - Lediglich zum Stand beim beantragten Bau eines Windrads wollte ein Bürger etwas wissen. So hatte Fraunhofer Zeit, ein Großereignis im kommenden Jahr anzukündigen: die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde.

Antrag ruht

Der Antrag auf Vorbescheid für das Windrad ruht derzeit. Das war Fraunhofers Antwort auf die Frage nach dem Windrad. „Der Antragsteller wartet ab, ob sich die Gesetze bezüglich der Flughöhen des Flugplatzes Lechfeld unter der neuen Regierung ändern“, so der Rathauschef. Wenn sich etwas tut, könne es mit der Genehmigung schnell gehen.

Wenn nicht, müsse die Bürgerenergie-Genossenschaft Freising ihren Antrag vielleicht modifizieren. Derzeit ragt das Rad in die Zone, die für den Militärflugverkehr frei gehalten werden muss, hinein. Bei einem niedrigeren Rad ist die Wirtschaftlichkeit des Betriebs gefährdet. Ob diese Zone vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs tatsächlich verändert wird, vermochte Fraunhofer jedoch nicht zu sagen.

Dass keine weiteren Fragen kamen, lag vielleicht auch an der kurzen Spanne zur vorangegangenen Bürgerversammlung. Die fand coronabedingt im Oktober 2021 statt. Um wieder in den normalen Rhythmus zu kommen, der die Versammlung im Frühjahr vorsieht, hatte Fraunhofer den diesjährigen Termin nun bereits im Mai angesetzt.

Auf der Staatsstraße soll gefeiert werden

Große Ereignisse werfen unterdessen ihre Schatten voraus: Die Gemeinde hat 2023 ihren 1250. Geburtstag. Das soll gebührend gefeiert werden. Und zwar mit einem zweitägigen Straßenfest mitten auf der Staatsstraße. Am 1. und 2. Juli 2023 soll die Straße zwischen den Gemeinschaftshaus und der Einmündung der Grafrather Straße gesperrt werden. Die Zusage, dass das möglich ist, hat Fraunhofer bereits.

Die Planungen für die Feier laufen indessen auf Hochtouren, wie der Rathauschef berichtete. Geplant ist eine Bühne für Vorführungen und Musik. Unter anderem sollen die Cagey Strings, die Bavarian Desperados und die Jazz-Combo Jazz a weng für Stimmung sorgen.

Plattform für Vereine

„Außerdem können sich die Vereine präsentieren“, sagte Fraunhofer. Diese sollen an den beiden Jubiläumstagen mal nicht selbst arbeiten und die Gäste bewirten. Das werde von professionellen Gastronomen übernommen. „Stattdessen bekommen die Vereine die Möglichkeit, sich mit Einlagen und Vorführungen zu zeigen“, so der Rathauschef. Bereits angekündigt ist eine Vorführung mit Dreschflegeln.

Ebenfalls auf der Staatsstraße findet am Sonntag, 2. Juli 2023, der Festgottesdienst der 1250-Jahr-Feier statt. Auch wenn es noch mehr als ein Jahr hin ist, werden die Planungen bereits jetzt weiter vorangetrieben. Noch im Mai findet ein Treffen mit den Vereinen statt, bei dem deren Möglichkeiten näher erörtert werden sollen. ad