Jesenwang: Neues Rathaus erstrahlt von innen und außen - Einweihung nach eineinhalb Jahren Umbau

Von: Andreas Daschner

Ein barrierefreies Erdgeschoss und Wohnungen im oberen Stockwerk: Das Rathaus von Jesenwang ist nach eineinhalb Jahren Umbauzeit nun fertig und wurde am Sonntag im Rahmen einer Feier eingeweiht © Peter Weber

Jesenwang hat ein neues Aushängeschild. Nach mehr als eineinhalb Jahren Umbauzeit konnte nun das Rathaus wieder eingeweiht werden. Aus dem alten Gebäude mit einem Kindergarten im Obergeschoss ist nun ein neues mit Wohnungen geworden.

Jesenwang – Der Außenbereich hat es Bürgermeister Erwin Fraunhofer angetan. „Er ist wirklich sehr schön geworden“, sagte er gleich zweimal bei der Einweihung am Sonntag, die mit einem Tag der offenen Tür verbunden war. Insgesamt sei es „eine wunderbare Sache, dass wir das umgebaute Rathaus nun einweihen können“.

Begonnen hatte der Umbau im November 2021. Der Gemeinderat hatte angesichts des neuen Kinderhauses beschlossen, die lange vom Kindergarten genutzten Räume im Obergeschoss zu Wohnungen umzubauen. Doch damit nicht genug. „Die Verwaltung im Erdgeschoss war veraltet und auch nicht barrierefrei“, sagte Fraunhofer. All das wurde mit dem Umbau geändert.

Unter den Augen von Jesenwangs Bürgermeister Erwin Fraunhofer (hinten) segnete Diakon Martin Pöller (r.) segnete den Außenbereich des Verwaltungsgebäudes - und später auch die umgebauten Räume im Innenbereich. © Peter Weber

Zwischen 1,6 und 1,7 Millionen Euro wird der Umbau kosten – noch steht die Endabrechnung aus. Allerdings muss die Gemeinde nicht den gesamten Betrag schultern. 525 000 Euro gab’s fürs Gebäude als Zuschuss vom Staat, weitere 90 000 für die Außenanlagen. Die Restkosten von knapp einer Million Euro werden zum rund einem Drittel mit einem staatlichen Darlehen abgedeckt.

Die mehr als 50 Besucher bei der Einweihung konnten auch das neue Kunstwerk vor dem Rathaus bestaunen. Entstanden ist es im Rahmen des Künstlersymposiums bei der 1250-Jahrfeier der Gemeinde: ein gespaltener Findling mit einer gegossenen Form dafür. Diakon Martin Pöller segnete das Kunstwerk ebenso wie die umgebauten Räume und die Kreuze im Rathaus. An der Wand des Sitzungssaals findet sich zudem das Gemeindewappen mit der Pestkapelle und der Michaelskirche aufgemalt – ein Geschenk von Werner Böck an die Kommune.

Energetisch musste beim Umbau übrigens nichts mehr am Gebäude gemacht werden. „Wir haben bereits 2009 im Rahmen des Konjunkturpakets der Regierung eine Vollwärmedämmung aufbringen lassen und die Fenster erneuert“, sagte Fraunhofer. Ob in dem historischen Bereich mit Kirche und Pfarrhaus in der Nachbarschaft noch eine Photovoltaikanlage errichtet wird, entscheidet sich erst noch. Zunächst sollen Kinderhaus, Schule und Feuerwehr eine bekommen.