Nach der Sanierung: Rathaus zieht zurück in altes Domizil

Von: Andreas Daschner

Packen kräftig mit an beim Rathaus-Umzug (v.l.): Maria Nauder, Alfons Schlecht und Josef Hörhager. © Weber

Nach dem Umbau ist das Jesenwanger Rathaus wieder zurück in seiner alten Heimat an der Kirchstraße.

Jesenwang – Bürgermeister Erwin Fraunhofer und Mitglieder des Gemeinderats haben fleißig Umzugskartons geschleppt – und die neuen Räumlichkeiten in Besitz genommen.

Es war ein Kraftakt, den Bürgermeister Erwin Fraunhofer, seine Sekretärin Maria Nauder und die beteiligten Ratsmitglieder am vergangenen Freitag und Samstag geleistet haben. „Wir haben noch den ganzen anstehenden Schriftverkehr für den Rest des Jahres erledigt“, erzählt Fraunhofer. Zur Sicherheit, falls die EDV und das Internet im frisch renovierten Rathaus wider Erwarten nicht funktionieren sollten.

Ziel erreicht, aber noch nicht alles ist fertig

„Am Freitag haben Maria Nauder und ich dann in acht Stunden sämtliche Unterlagen verpackt“, so der Rathauschef. Alle laufenden Vorgänge waren während der Renovierung ins Gemeinschaftshaus ausgelagert worden – genauso wie die gesamte Verwaltung. Nur ältere Unterlagen warten noch auf dem Speicher an der Kirchstraße darauf, in den neuen Archivraum im Erdgeschoss gebracht zu werden.

Am Samstag hieß es dann anpacken: Ratsmitglieder haben Umzugskartons auf der Ladefläche eines Lkw verladen, der gelernte Schreiner Johann Schlemmer schraubte gemeinsam mit Rainer Schmid Schreibtische auseinander und verfrachtete die Teile ebenfalls auf den Laster. Dazu kam allerlei weiteres Büromaterial, Computer und Gräte fürs Internet.

Treppe fehlt noch

„Wir haben den Firmen mit unserem Umzug noch vor Weihnachten ein wenig Druck gemacht“, erzählt Fraunhofer. „Sonst wären wir jetzt noch nicht so weit.“ Es war aber das erklärte Ziel, ein Jahr nach dem Umbaubeginn am 2. November 2021 wieder zurückzukommen. Ziel erreicht – wenn auch noch nicht alles fertig ist.

Noch fehlten beim Einzug zum Beispiel die Türstöcke und Türen im Rathaus. Die sollten am Montag kommen. Dementsprechend waren auch die Bodenabschlussleisten im Bereich der Türen noch nicht angebracht. Und auch der neue Eingangsbereich ist noch nicht fertig. Die Treppe fehlt noch. Vorerst geht es also durch die bisherige Tür in die neuen Räume.

Auch eine ganze Reihe Möbel werden erst noch in Kürze geliefert. Aber alles halb so wild für Fraunhofer. Er erfreute sich lieberüber den neuen Sitzungssaal, in dem der alte Tisch in neuer Farbe gebeizt steht. Er passt sich an das helle Holz der neuen Möbel im restlichen Rathaus an. Bei der Jahresabschlusssitzung nehmen die Ratsmitglieder erstmals dort Platz.

Bis sich die Bürger ein Bild machen können, dauert es aber noch ein bisschen. Bis 10. Januar ist die Anlaufstelle geschlossen. Schließlich muss alles aus den Umzugskartons noch in die Schränke geräumt werden.

Lebensrettendes Gerät

Neu ist auch, dass der bisher bei den gemeinsamen Räumen der Sparkasse und Volksbank angebrachte Defibrillator künftig beim Rathaus hängt. Die Geschäftsstelle der Banken wird zum 31. Dezember geschlossen. Ab dann findet sich das lebensrettende Gerät im Eingangserker des neuen Rathauses. Bis dahin soll sich dort an Stelle der fehlenden Treppe ein provisorischer Aufgang befinden.

Das Interimsquartier im Gemeinschaftshaus ist nun wieder für die örtliche Theatergruppe frei. In gewisser Weise hat Corona der Gemeinde fast ein wenig in die Karten gespielt. Wegen der Pandemie waren in den vergangenen beiden Jahren keine Theateraufführungen möglich. Darum kam es in dem Raum im Gemeinschaftshaus auch nicht zu Kollisionen zwischen Theatergruppe und Gemeinde. Jetzt ist Theater wieder möglich – und die Gemeinde wieder weg.

