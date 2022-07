Willibaldritt bricht diesmal alle Rekorde: Mehr als 4000 Besucher bei der Traditionsveranstaltung

Von: Ulrike Osman

Nicht nur mit Pferd sondern auch mit Hund nahm diese Teilnehmerin den Segen in der Willibaldkirche in Empfang. © Peter Weber

Eine Traditionsveranstaltung mit ganz neuen Ausmaßen: 4000 Besucher kamen laut Veranstalter am Sonntag zum 300. Willibaldritt in Jesenwang.

Jesenwang – Geschmückte Pferde, schick herausgeputzte Reiter, aufwendig hergerichtete Kutschen und ein Besucherrekord – der 300. Willibaldritt mit dem europaweit einmaligen Durchritt durch die dem Heiligen geweihte Kirche geriet zum prächtigen Spektakel. Es war das erste Mal seit drei Jahren, dass die Traditionsveranstaltung wieder in ihrer üblichen Form stattfinden konnte. Hinzu kam die Publicity, die die Aufnahme des Willibaldritts in die bundesweite Liste des Immateriellen Kulturerbes mit sich gebracht hatte. Dort ist sie eine von nur 131 Eintragungen, 33 davon aus Bayern, wie CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler zu berichten wusste.

Kein Wunder also, dass – nach ersten Schätzungen der Veranstalter – locker 4000 Besucher zusammen kamen, die sich rund um die Willibaldkirche, im benachbarten Kastanienhain sowie hinter den Absperrungen versammelten. Wer einen besonders guten Blick auf die Pferdeprozession genießen wollte, suchte sich frühzeitig einen Platz an der Römerstraße und blickte gespannt in Richtung Ort, wo sich der Zug am frühen Nachmittag in Bewegung setzte.

Um einen guten Platz zu ergattern mussten die rund 4000 Zuschauer schon frühzeitig vor Ort sein. © Peter Weber

Neben Pferden gingen auch Hunde und Rinder bei dem Zug mit

Der Freundeskreis St. Willibald e.V. hatte auf 300 teilnehmende Reittiere gehofft, und die tatsächliche Zahl dürfte dem ziemlich nahe gekommen sein. Für die Zuschauer gab es eine Menge zu bestaunen – Pferde mit kunstvoll eingeflochtenen, blumengeschmückten Mähnen und Schweifen, Reiter in Tracht, Turnierkleidung oder historischen Kostümen, Kutschen mit Kommunionkindern, Vereinsvertretern und Politprominenz, einen historischen Feuerwehrwagen mit Handspritze, ein paar brav mitlaufende Esel und Hunde. Sogar zwei Rindviecher ließen sich mitführen in der Prozession zu Ehren des heiligen Willibald, der den Ort im Jahr 1712 vor einer Viehseuche gerettet haben soll.

Eins der Rinder war Ochse Wuschel. Er war mit seiner Besitzerin Theresa Wachinger aus Stätzling bei Friedberg gekommen, wo er normalerweise friedlich in einer Kuhherde lebt. „Er soll im August bei einem Ochsenrennen mitmachen“, erzählte die 22-Jährige. Insofern war der Willibaldritt ein gelungener Probelauf, bei dem der zweijährige Ochse gute Nerven bewies. Sogar durch die Kirche marschierte er anstandslos, ebenso wie die meisten Pferde.

Nur hier und da gab es ein ängstliches Zaudern vor der dunklen Pforte. Und manche Reiter verzichteten aus Rücksicht auf die Pferdenerven auf die Weihwasser-Spritzer, die vom Podest neben der Kirchentür herabregneten. Hier wechselten sich Pfarrer Wolfgang Huber und Diakon Tomislav Rukavina beim Segnen der Teilnehmer ab.

Kurzfristiger Ersatz für alle drei Heilige war nötig

Huber hatte am Ritt erstmals nicht auf dem Pferderücken, sondern in einer Kutsche teilgenommen, was er bedauerte. Doch sein Pferd war in Quarantäne – „kein Witz“, beteuerte der Geistliche. „Es hat sich mit einer Pferdekrankheit infiziert.“ Auch die drei Darsteller der Heiligen Willibald, Wunibald und Walburga mussten spontan ersetzt werden. So übernahm Martin Schmid, Vorsitzender des Freundeskreises, die Rolle des Willibald.

Gleich für alle drei Heilige mussten heuer spontan Ersatzdarsteller gefunden werden. © Peter Weber

Der Jesenwanger Bürgermeister Erwin Fraunhofer freute sich, dass nach den Jahren der Pandemie 500 Teilnehmer und Helfer für einen besonders gelungenen Willibaldritt sorgten. „Brauchtum kann nur erhalten werden, wenn es von den Menschen gelebt wird“, so der Rathauschef vor den vollbesetzten Biergartentischen im Kastanienhain. Dort ließen viele unter weiß-blauem Himmel bei Blasmusik, Bier und Steckerlfisch den Nachmittag ausklingen, während Pferde, Reiter und Kutschen das Gelände bereits verließen. Für die Teilnehmer gab es als Erinnerung an den Jubiläumsritt eine besonders schön gestaltete Rosette, die farblich der Holzdecke in der Willibaldkirche nachempfunden war.