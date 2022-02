Umbau der Straße soll Autofahrer zum Bremsen zwingen

Von: Andreas Daschner

Zwei größere Straßenbaumaßnahmen sollen nächstes Jahr in Jesenwang angegangen werden. © Beispielfoto: Florian Gaertner

Gut 150 000 Euro will die Gemeinde Jesenwang heuer in den Straßenbau stecken – aufgeteilt auf zwei Projekte.

Jesenwang – Diese wurden nun vom Gemeinderat grundsätzlich abgesegnet. Es handelt sich um eine Verkehrsinsel in der Römerstraße und einen Teilausbau des Garten- und des Buchenweg

„Wir wollen an allen Ortseinfahrten möglichst eine Verkehrsinsel wie an der Grafrather Straße“, sagt Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG). An der Römerstraße wird sie als besonders wichtig erachtet. Der Grund: Die kerzengerade Straßenführung verleitet Autofahrer dazu, zu schnell zu fahren.

Die Römerstraße

Deshalb sollte eigentlich auch die Römerstraße in eine Zone 30 aufgenommen werden – so wie es der Gemeinderat für alle Ortsstraßen beschlossen hat. Weil die Römerstraße aber nur einseitig bebaut ist, erfüllt sie nicht die Voraussetzungen für eine Zone 30. Deshalb hatten die Ratsmitglieder schon in einer früheren Sitzung die Lösung mit der Verkehrsinsel beschlossen.

Nun lag die konkrete Planung vor. Die Insel führt demnach zu einer beidseitigen Verschwenkung, sodass die Autofahrer sowohl ortseinwärts ausgebremst werden, als auch ortsauswärts nicht zu schnell fahren können. Die Gemeinderatsmitglieder erhoffen sich, dass die Autofahrer, die Jesenwang verlassen, vor der Insel gar nicht erst übermäßig beschleunigen.

Den dafür nötigen Grunderwerb an der Nordseite der Straße kann die Gemeinde tätigen. „Der dortige Landwirt hat zugesagt zu verkaufen“, sagt Fraunhofer. Für den Bau werden die Kosten auf 52 500 Euro geschätzt, dazu kommen Nebenkosten von rund 7900 Euro. Das Geld wird im diesjährigen Haushalt berücksichtigt. Die Insel soll irgendwann zwischen Mitte Juli und Anfang Oktober gebaut werden. Die Bauzeit beträgt rund vier Wochen.

Kanaleinläufe

Ebenfalls noch in diesem Jahr erfolgt der Teilausbau des Garten- und des Buchenwegs. Dort hatte der Gemeinderat zuvor eine Straßenverbreiterung beschlossen. „Dadurch liegen die Einlaufschächte der Kanalisation aber nicht mehr am Bordstein“, sagt Fraunhofer. Dies könne zu Pfützen und Spritzwasser durch die durchfahrenden Autos führen.

Die Verlegung der Kanaleinläufe ist recht aufwendig, weshalb der Gemeinderat nun beschlossen hat, gleich einen Teilausbau damit zu verbinden. Um Kosten zu sparen, wird dieser zusammen mit der Verkehrsinsel ausgeschrieben. Dennoch schätzt der Planer die Investition auf rund 82 000 Euro zuzüglich 12 000 Euro Nebenkosten. Die muss komplett die Gemeinde tragen. Nach dem Wegfall der Straßenausbaubeiträge sind die Kosten nicht mehr auf die Grundstücksbesitzer umzulegen. Der Gemeinderat stimmte auch dieser Planung zu.

