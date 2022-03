Große Freude in Jesenwang: Willibaldritt ist nun deutsches Kulturerbe

Von: Helga Zagermann

Impression von einem Willibaldritt. © Weber

Der Willibaldritt in Jesenwang zählt ab sofort zum Immateriellen Kulturerbe in Deutschland. Das sorgt für große Freude beim Freundeskreis, der seit 1978 die Brauchtumsveranstaltung organisiert.

Jesenwang – Die Auszeichnung für die seit 1712 existierende Tradition kommt gerade recht: Heuer am 10. Juli wird der 300. Willibaldritt gefeiert.

Eine E-Mail von der deutschen Unesco-Kommission an Martin Schmid verkündet den Erfolg. Darin wird dem Vorsitzenden des Freundeskreises St. Willibald gratuliert: zur Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Man würdige damit „die Weitergabe von spezifischem Wissen und Können zu Reitsport, Pferdehaltung und Organisation der Festlichkeiten“. Die Auszeichnung ist krönender Abschluss einer Geschichte, die 2019 begann.

Das Votivbild

Der Verein ließ damals zu seinem 40-jährigen Bestehen ein Votivbild in der Willibaldkirche restaurieren. Es zeigt den Heiligen bei der Tiersegnung. Die Kosten der Restaurierung trug die Bauer’sche Barockstiftung. Schmid erzählt: „Bei denen war unser Ritt gar nicht bekannt. Aber als wir davon erzählt hatten, hieß es, damit müsse man sich in das Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufnehmen lassen.“

Mit Hilfe von Kreisheimatpflegerin Susanne Poller und vielen anderen Experten im Landkreis wurde recherchiert und ein Antrag gestellt. Mit Erfolg: Seit 2020 steht der Ritt auf der Landesliste. „Das ist aber fast ein bisschen untergegangen in der Pandemie“, sagt Schmid.

Doch die Bewerbung aus Jesenwang beeindruckte so sehr, dass sie von München nach Berlin weitergegeben wurde – zur Aufnahme in die Bundesliste. Schmid und Poller füllten also noch einen Antrag aus. „Für mich war das super, so habe ich noch mehr über die Geschichte des Ritts erfahren“, sagt Schmid. Bei den Recherchen waren nämlich bis dato unbekannte alte Dokumente aufgetaucht.

Die Veranstaltung geht auf ein Gelöbnis zurück, das Bauern 1712 ablegten, als sie in ihrer Not vom Heiligen Willibald Hilfe erflehten. Damals grassierte in der Gegend eine Viehseuche. Der Heilige half, die Seuche endete. Seitdem wird zum Dank der Ritt durchgeführt – mit wenigen Ausnahmen jedes Jahr. Und das ehrenamtlich organisiert und mit Blick auf das Tierwohl. Einmalig ist der Durchritt durch die Kirche. Zudem musste Schmid in dem Antrag nachweisen, dass es keine Einschränkungen bei der Teilnahme gibt – wer reiten kann, darf dabei sein.

Alle arbeiten zusammen

Der Sprung auf die Bundesliste ist für Schmid ein Verdienst aller: „Brauchtum kann nur erhalten werden, wenn es von Menschen gelebt wird.“ Die Anerkennung gelte also allen Mitwirkenden. Jesenwangs Bürgermeister Erwin Fraunhofer glaubt, dass genau das den Ausschlag gegeben hat für die bundesweite Würdigung: dass für den Ritt seit Jahrzehnten alle zusammenarbeiten. Er sagt; „Wunderbar, dass wir jetzt auf der Bundesliste stehen. Das ist ein super Erfolg.“ Findet auch Kreisheimatpflegerin Susanne Poller: „Ich freue mich tierisch für den Verein und alle Mitwirkenden.“ Sie hatte nicht mit der Bundes-Aufnahme gerechnet, vielmehr sogar eine Absage erwartet, weil das Verfahren komplex, die Hürde hoch ist.

Wie viele Bewerbungen es jedes Jahr gibt, dazu macht die Unesco keine Angaben. Fest steht: Heuer gab es nur fünf Neuaufnahmen (siehe „Liebe Leser“). Eine finanzielle Unterstützung ist mit der Ernennung nicht verbunden. Aber es gibt eine Urkunde. Und es steht ein Fest beim 300. Ritt an. Und dann noch ein größeres 2023 bei der 1250-Jahr-Feier des Ortes.

