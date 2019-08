Flugzeugabsturz: Ursache bleibt ein Rätsel

Einen Tag nach dem Absturz eines Flugzeugs bei Jesenwang herrscht auf dem Flugplatz noch immer Fassungslosigkeit. Auch die Retter sind gezeichnet von der Tragödie – obwohl einige von ihnen bereits Erfahrung mit Flugzeugabstürzen haben.

Jesenwang – Nur das Heck erinnert noch an ein Ultraleichtflugzeug. Die Front des Eurostar EV97 aber ist völligzerfetzt. Auf der Ladefläche von Florian Steinbergers Abschleppwagen stapeln sich grotesk verbogene Metallteile, dazwischen Kabel und Drähte. Die Sonne senkt sich gerade in Richtung Horizont als sich der gelbe Lastwagen mit seiner Fracht seinen Weg aus dem Maisfeld zwischen Jesenwang und Moorenweis bahnt – das Ende eines tragischen Tages.

Ihren Lauf hatte die Tragödie zur Mittagszeit genommen. Der Pilot der Unglücksmaschine, hatte sich auf dem Rückflug aus Baden-Württemberg noch beim Tower des Jesenwanger Flugplatzes angemeldet und eine Landeerlaubnis beantragt. Rund zwei Kilometer vor der Landebahn geriet der 46-Jährige am Steuerhebel urplötzlich in Schwierigkeiten. Ein Fluglehrer in einer anderen Maschine konnte noch beobachten, wie das Fluggerät in steilem Winkel in das Maisfeld krachte. Der Pilot war sofort tot. Er wohnte in Dachau, arbeitete bei einer Maschinenbaufirma und stammte aus Oberfranken.

Feuerwehrleute bergen verunglückten Piloten

Am Tag nach der Tragödie sind die Erlebnisse auch beim Moorenweiser Feuerwehrkommandanten Christoph Gasteiger noch ganz frisch. Für den erfahrenen Brandbekämpfer war es nicht der erste Einsatz dieser Art. „Ich war bereits bei fünf Flugzeugabstürzen dabei.“ Einfach sei der Anblick einer Leiche aber nie, sagt der Kommandant.

Die 25 Einsatzkräfte, die von der Moorenweiser Wehr an den Unfallort geschickt wurden, seien bereits während der Anfahrt auf mögliche Schwierigkeiten bei der Bergung vorbereitet worden. Sie wussten, dass sie sich dem Flugzeug nur vorsichtig nähern dürfen, da nicht sicher war, ob das Sicherheitssystem ausgelöst wurde. Dieses darf nur von Experten entschärft werden. Bis die Sachverständigen eingeflogen wurden, vergingen Stunden.

Erst als das System deaktiviert war, konnte die Leiche des Piloten geborgen werden. Bei dem Einsatz waren auch etwa 15 Feuerwehrleute aus Adelshofen und zehn weitere Kräfte von umliegenden Wehren beteiligt.

Bergung des Wracks dauert fast dreieinhalb Stunden

Für Florian Steinberger, vom Abschleppunternehmen, war es auch nicht der erste Absturz. Er musste schon 2016 das Wrack eines anderen Ultraleichtflugzeugs abtransportieren.

„Natürlich ist so ein Auftrag nicht alltäglich. Aber man geht da genauso ran, wie bei einem Autounfall“, sagt Steinberger. Der Ablauf ist der selbe. Die Polizei ruft an und fordert ein Abschleppfahrzeug mit Kran an, erklärt der Einsatzleiter. „Nur diesmal war der Anfahrtsweg schwierig, weil das Flugzeug mitten in einem Maisfeld abgestürzt war.“

Fast dreieinhalb Stunden hat die Bergung des Wracks gedauert. Besonders die Sicherung des zerstörten Flugzeugs nahm viel Zeit in Anspruch. „Man hat da viele Einzelteile, die sich durch den Crash überall verteilt haben“, sagt Steinberger. Jetzt liegen die Flugzeugüberreste auf dem Gelände des Fliegerhorsts in Fürstenfeldbruck, wo sie begutachtet werden.

Polizei rätselt weiter über die Absturzursache

+ Ultraleichtflugzeuge sind bei Piloten beliebt. Sie gelten als preisgünstig. © Symbolfoto: Frank Schwichtenberg/Creative Commons (CC) Der Grund für die Katastrophe ist noch unklar. Die Maschine war relativ neu – Baujahr 2018. Ultraleichtflugzeuge sind bei Privatfliegern sehr beliebt. Durch ihr geringes Gewicht verbrauchen sie wenig Treibstoff und können so relativ kostengünstig betrieben werden, erklärt Flugplatz-Chef Max Walch. Sie gelten als nicht schwieriger zu fliegen als Flugzeuge konventioneller Bauweise. Allerdings sind sie laut Walch windanfälliger als schwerere Maschinen. Dass dieser Umstand bei dem Absturz am Donnerstag eine Rolle gespielt hat, sei aber sehr unwahrscheinlich. Zum Zeitpunkt des Unfalls wehte der Wind mit lediglich 10 Kilometern pro Stunde aus Nordosten – eigentlich perfektes Flugwetter.

Das Fallschirm-Rettungssystem, mit dem die Maschine ausgestattet war, ist nur in Deutschland vorgeschrieben, sagt Max Walch. In anderen Ländern Europas müsse es nicht zwingend eingebaut werden.

